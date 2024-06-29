Барбоза: перед матчем со Словенией в сборной Португалии должны произойти изменения

«У нас есть отличные игроки. Мы можем играть намного лучше. Видно, что в команде должны произойти изменения. Если этого не произойдёт перед матчем со Словенией, у нас будут проблемы.



Надо играть лучшим составом. У тренера есть время, чтобы понять, что надо что-то поменять. С Грузией он недооценил соперника. Это дорого обошлось», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.