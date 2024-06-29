Сборная Италии вылетела с Евро-2024, всухую проиграв Швейцарии

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Встреча проходила в Берлине. Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе швейцарцев. Наиболее красноречиво об этом говорит то, что капитан команды Гранит Джака до перерыва выполнил больше передач в финальную треть (22), чем вся сборная Италии вместе взятая (21). За весь первый тайм итальянцы нанесли лишь один удар в сторону швейцарских ворот.

До поры итальянцев спасал Джанлуиджи Доннарумма, но свой гол швейцарцы все-таки нашли. На 37-й минуте Рубен Варгас пасом с левого края нашел в центре штрафной Ремо Фройлера, который первым касанием хорошо подработал, а вторым пробил в ближний угол точно под опорную ногу вратарю.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249242&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Голу Фройлера предшествовала 31 передача, что стало новым рекордом Евро. Такой длинной голевой комбинации в истории турнира не было как минимум с 1980 года. Предыдущим рекордом владел бельгийский полузащитник Аксель Витсель, который на групповом этапе Евро-2016 забил в ворота Ирландии (3:0) после 28 передач.

Швейцарцы удвоили свое преимущество сразу после перерыва. Варгас получил мяч на углу штрафной и обводящим ударом отправил его в дальнюю «девятку». На второй гол у «крестоносцев» ушло всего 26 секунд, а 25-летний Варгас стал первым швейцарцем в истории, которому удалось оформить гол и голевую передачу в матче плей-офф на ЧМ или Евро.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249243&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После второго пропущенного мяча итальянцы забрали себе владение мячом, но по-настоящему опасный момент у ворот Яна Зоммера был лишь один. На 74-й минуте Брайан Кристанте сделал заброс в штрафную, Матео Ретеги скинул мяч головой на Джанлуку Скамакку, который с убойной позиции зарядил в ближнюю штангу. За весь матч итальянцы ограничились лишь одним ударом в створ.

Сборная Швейцарии во второй раз в своей истории вышла в ¼ финала чемпионата Европы. На Евро-2020 швейцарцы сенсационно выбили из турнира французов (3:3, 5:4 пен.), после чего в ¼ финала уступили испанцам (1:1, 1:3 пен.).

Сборная Италии вылетает в первом матче плей-офф впервые с Евро-2008, когда в ¼ финала они уступили будущим чемпионам испанцам (0:0, 2:4 пен.). Таким образом, действующие чемпионы Европы не смогут защитить свой титул на Евро-2024.