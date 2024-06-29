Каррера отреагировал на вылет Италии с чемпионата Европы
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на вылет сборной Италии с Евро-2024.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на вылет сборной Италии с Евро-2024.
«Италия очень плохо сыграла на Евро. Матч с Швейцарией был неудовлетворительным», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч ⅛ финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии.
Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы, в свою очередь, вылетели из турнира.