Каррера отреагировал на вылет Италии с чемпионата Европы

«Италия очень плохо сыграла на Евро. Матч с Швейцарией был неудовлетворительным», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч ⅛ финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии.