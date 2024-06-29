Италия впервые с 2004 года не вышла в четвертьфинал Евро
Сборная Италии завершила свое выступление на Евро-2024, проиграв в ⅛ финала команде Швейцарии (0:2).
Сборная Италии завершила свое выступление на Евро-2024, проиграв в ⅛ финала команде Швейцарии (0:2).
Действующие чемпионы Европы впервые с 2004 года не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата Европы. Тогда итальянцы заняли третье место в группе с Швецией, Данией и Болгарией.
Кроме того, Италия проиграла Швейцарии впервые с мая 1993 года. С тех пор команды провели между собой 11 матчей, в которых было пять побед и шесть ничейных результатов.
В ¼ финала сборная Швейцарии в Дюссельдорфе сыграет с победителем матча Англия — Словакия. Встреча пройдет в субботу, 6 июля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.