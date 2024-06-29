Италия впервые с 2004 года не вышла в четвертьфинал Евро

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Действующие чемпионы Европы впервые с 2004 года не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата Европы. Тогда итальянцы заняли третье место в группе с Швецией, Данией и Болгарией.

Кроме того, Италия проиграла Швейцарии впервые с мая 1993 года. С тех пор команды провели между собой 11 матчей, в которых было пять побед и шесть ничейных результатов.