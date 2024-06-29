Мостовой — о сборной Италии: «Как ты хочешь чего-то добиться, когда у тебя в нападении Ретеги и Скамакка?»

«Еще несколько дней назад говорил: не добавь арбитр матча Италия — Хорватия столько времени, “Скуадра адзурра” уже дома смотрела бы футбол вместе со Спаллетти. Здесь результат закономерен, исходя из того, что Швейцария демонстрировала хороший футбол в группе, а итальянцы ничего не показывали. Я был удивлен, почему не было Иммобиле и других креативных людей. Как ты хочешь чего-то добиться, когда у тебя в нападении Ретеги, который 5 раз коснулся мяча с Хорватией, и Скамакка, коснувшийся мяча сегодня раз 12? Всегда на больших турнирах забивают креативные игроки.



Почему у Якина не получилось в “Спартаке”? Красно-белые за последние 20 лет поменяли 17 тренеров. Единственный, кто выиграл чемпионство — Каррера. У кого-то получилось, а у кого-то нет. Спаллетти пришел в “Наполи”, сложилась так ситуация, что они выиграли чемпионство. Вечного ничего не бывает», — сказал Мостовой «СЭ».