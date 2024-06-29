Рубен Варгас признан лучшим игроком матча Швейцария — Италия

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25-летний футболист отметился голом и результативной передачей. Варгас стал первым швейцарцем в истории, которому удалось оформить гол и голевую передачу в матче плей-офф на ЧМ или Евро.

Также на счету полузащитника «Аугсбурга» 26 из 29 точных передач, один успешный отбор и одна потеря.