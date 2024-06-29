Рубен Варгас признан лучшим игроком матча Швейцария — Италия
Полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас признан лучшим игроком матча ⅛ финала Евро-2024 против команды Италии (2:0).
Полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас признан лучшим игроком матча ⅛ финала Евро-2024 против команды Италии (2:0).
25-летний футболист отметился голом и результативной передачей. Варгас стал первым швейцарцем в истории, которому удалось оформить гол и голевую передачу в матче плей-офф на ЧМ или Евро.
Также на счету полузащитника «Аугсбурга» 26 из 29 точных передач, один успешный отбор и одна потеря.
В ¼ финала сборная Швейцарии в Дюссельдорфе сыграет с победителем матча Англия — Словакия. Встреча пройдет в субботу, 6 июля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.