Спаллетти взял на себя ответственность за вылет Италии с Евро-2024
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от команды Швейцарии (0:2) в матче ⅛ финала Евро-2024. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от команды Швейцарии (0:2) в матче ⅛ финала Евро-2024. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
«Мы могли бы сделать больше, особенно вспоминая наш матч против Испании (0:1). Однако, когда вам противостоят команды, которые хорошо играют в пас, становится очень тяжело, если вы не берете игру под свой контроль. Нехватка скоростей также является одной из причин. У нас не так много игроков, способных много бегать. При этом сейчас все команды используют высокий прессинг и агрессивную игру, чтобы немедленно отбирать мяч.
Увидели ли мы лучшую игру Италии, которую могли показать эти футболисты? Я не знаю. У меня было не так много времени, чтобы узнать их получше. Если взглянуть на предыдущих тренеров сборной, почти у каждого из них было около 20 матчей, чтобы попробовать разное, поэкспериментировать. Еще несколько матчей мне бы не помешали. Но так или иначе я все равно несу ответственность», — сказал Спаллетти.
Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года. Под руководством 65-летнего специалиста «Скуадра адзурра» провела восемь матчей, в которых одержала четыре победы при двух ничьих и двух поражениях. Его контракт с национальной командой действует до конца ЧМ-2026.
Сборная Италии впервые с 2004 года не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.
В ¼ финала Евро-2024 сборная Швейцарии в Дюссельдорфе сыграет с победителем матча Англия — Словакия. Встреча пройдет в субботу, 6 июля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.