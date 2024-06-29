Спаллетти взял на себя ответственность за вылет Италии с Евро-2024

«Мы могли бы сделать больше, особенно вспоминая наш матч против Испании (0:1). Однако, когда вам противостоят команды, которые хорошо играют в пас, становится очень тяжело, если вы не берете игру под свой контроль. Нехватка скоростей также является одной из причин. У нас не так много игроков, способных много бегать. При этом сейчас все команды используют высокий прессинг и агрессивную игру, чтобы немедленно отбирать мяч.



Увидели ли мы лучшую игру Италии, которую могли показать эти футболисты? Я не знаю. У меня было не так много времени, чтобы узнать их получше. Если взглянуть на предыдущих тренеров сборной, почти у каждого из них было около 20 матчей, чтобы попробовать разное, поэкспериментировать. Еще несколько матчей мне бы не помешали. Но так или иначе я все равно несу ответственность», — сказал Спаллетти.