Якин — о победе Швейцарии: «Мы доминировали во всех областях игры, забили голы в нужное время»

«Мы выиграли чрезвычайно важную игру, и это главное. Что касается того, что произойдет завтра, это совсем другой вопрос.



Да, мы победили, но важно то, как мы играли. Мы доминировали во всех областях игры, забили голы в нужное время. Я не заглядываю вперед. Важно найти время, чтобы насладиться теми результатами, которых мы достигли», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.