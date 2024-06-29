Якин — о победе Швейцарии: «Мы доминировали во всех областях игры, забили голы в нужное время»
Мурат Якин, главный тренер сборной Швейцарии, прокомментировал победу своей команды над Италией в ⅛ финала Евро-2024.
Мурат Якин, главный тренер сборной Швейцарии, прокомментировал победу своей команды над Италией в ⅛ финала Евро-2024.
«Мы выиграли чрезвычайно важную игру, и это главное. Что касается того, что произойдет завтра, это совсем другой вопрос.
Да, мы победили, но важно то, как мы играли. Мы доминировали во всех областях игры, забили голы в нужное время. Я не заглядываю вперед. Важно найти время, чтобы насладиться теми результатами, которых мы достигли», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.