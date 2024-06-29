«Одна из самых уродливых сборных». Что пишут в Италии о вылете команды с Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
19:00Швейцария2Италия0
1/8 финала1-й тайм
22:00Германия0Дания0
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40Швейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
22:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Одна из самых уродливых сборных». Что пишут в Италии о вылете команды с Евро-2024

Спаллетти и его команду уничтожают после проигрыша Швейцарии.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

29 июня в Берлине сборная Италии потерпела поражение от Швейцарии (0:2) в матче ⅛ финала Евро-2024. Команда Мурата Якина выбила из турнира действующих чемпионов Европы. Футболисты Лучано Спаллетти не смогли ничем ответить на голы швейцарцев Ремо Фройлера и Рубена Варгаса.

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Вратарь Джанлуиджи Доннарумма извинился перед фанатами по окончании встречи, а Спаллетти взял ответственность за результат на себя. Все болельщики «Скуадры адзурры» разочарованы. В местных СМИ выступают с жесткой критикой. Вот что пишет итальянская пресса после вылета команды с турнира в Германии.

Tuttosport: «Катастрофа в Италии, Швейцария доминирует»

— Приключения сборной на Евро-2024 заканчиваются самым худшим образом. Эта Италия, пожалуй, худшая команда в истории выступлений на крупных международных турнирах — медлительная и неповоротливая. Она буквально с самого начала матча сдалась Швейцарии. До свидания, действующие чемпионы. Прощание произошло на арене «Олимпиаштадион».

La Gazzetta dello Sport: «Италия теряет лицо! Швейцария гуляет и побеждает»

— В Берлине швейцарцы с Якином доминировали с 1-й по 92-ю минуту. Италия покидает чемпионат Европы худшим из возможных способов. Завтра мы возвращаемся на родину. С трудом и удачей преодолев группу, Спаллетти надеялся, что матч со швейцарцами может стать переломным. Это был тот самый крах. С физической, тактической и психологической точек зрения. «Скуадра адзурра» ничего не поняла, начиная с тренера, о будущем которого теперь правомерно задавать вопросы. Тот активный футбол, который он имел в виду, остался… где-то там. Джака и его товарищи по команде преподали сборной урок, и Италия вошла в историю не с той стороны.

La Stampa: «Адзурри» унижены Швейцарией, теперь Италия тоже на периферии европейского футбола"

— Хроника катастрофы, о которой даже не объявляли громко. Италия заслуженно вылетает с Евро-2024 после разочаровывающей игры в первом тайме и едва адекватной во второй половине встречи. Результат — поражение. Унижены Швейцарией, которая произвела приятное впечатление, показала нам современное лицо футбола и объяснила, что значит иметь национальную сборную.

La Repubblica: «Одна из самых уродливых сборных последнего времени»

— Швейцарцы превосходят Италию и заслуженно идут дальше. Действующие чемпионы, до свидания. Конец наступает на «Олимпиаштадион». На этот раз стадион немецкой столицы стал сценой прощания с одной из самых уродливых сборных последнего времени, даже в большей степени, чем та, которая против Швейцарии дважды сыграла вничью в отборе к чемпионату мира-2022 в Катаре. Матч на Евро-2024 заканчивается со счетом 0:2. Швейцария заслуженно вышла в четвертьфинал, чемпионы Европы заслуженно едут домой.

Corriere dello Sport: «Провал Италии: они были пассивны и унылы»

— Без ног и без души Италия с грустью покидает чемпионат Европы, вылетая в ⅛ финала от Швейцарии. Команда среднего уровня, с некоторыми интересными игроками (Джака — профессор полузащиты), но прежде всего — с большим желанием и смелостью. Базовые характеристики для соревнований такого рода, которых напрочь не хватало «Адзурри». Они были пассивны и унылы от начала и до конца матча. Неправильный старт поединка, никакой реакции на гол Фройлера и второй гол Варгаса, никаких изменений на поле от замен.

Il Fatto Quotidiano: «Сборная Италии со Спаллетти — без игры и сердца»

— Тем, кто уже пережил два национальных апокалипсиса (неудачные отборочные матчи чемпионата мира против Швеции и Северной Македонии), кажется, сложно удивляться и сильно страдать из-за «простого» вылета в ⅛ финала Евро-2024. Тем не менее поражение от Швейцарии является одним из самых худших выступлений в истории итальянского футбола. Не столько по результату — на международных турнирах у нас бывали и хуже. Даже не счет 0:2 в плохой вечер, когда мы не смогли поставить исход под сомнение ни на секунду. А выступление команды: без игры и без сердца. Игроки делали все неправильно, даже не пытаясь что-то исправить. Одна из самых уродливых сборных за всю историю.

Сергей Баюшкин

Швейцария
2:0
Первый тайм: 1:0
Италия
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Швейцария — Италия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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