Матч сборных Германии и Дании на чемпионате Европы приостановили из-за грозы

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Матч ⅛ финала чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Дании приостановили из-за грозы. Встреча проходит в Дортмунде.

В середине первого тайма главный арбитр встречи Майкл Оливер принял решение увести команды к кромке поля, а затем — в подтрибунное помещение. Во время матча пошел сильный дождь с градом и началась гроза.

Как сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, решение о продолжении матча будет объявлено в надлежащее время.