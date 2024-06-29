Чао, Италия! Сборная Спаллетти выдала на Евро один хороший тайм

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
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Группа FЗавершен
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22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
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22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
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24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
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24.06Хорватия1Италия1
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Группа EЗавершен
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26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаНе начался
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2.07АвстрияТурция
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5.07W39Германия
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5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40Швейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
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29 июня, источник: Чемпионат.com

Чао, Италия! Сборная Спаллетти выдала на Евро один хороший тайм

Почему команда провалилась и вылетела с ЧЕ?

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19
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19
фотографий
19
фотографий

После матча с Албанией сборную Италии утопили в меду. Играют как большой клуб, отличные коллективные взаимодействия, шикарные на мяче центральные защитники Риккардо Калафьори и Алессандро Бастони. Какой же умница Лучано Спаллетти! По ощущениям, реакция в медиа была примерно такая.

Кое-где прорывался голос разума. Он говорил: это только первый матч, соперник — всего лишь Албания, при всём к ней уважении. Плюс Италия дала задавить себя в начале, а затем чуть не пропустила в конце. Если бы не Джанлуиджи Доннарумма, Италия легко могла потерять очки с Албанией.

Доннарумма — вообще безоговорочно лучший игрок Италии на этом Евро. И это о многом говорит. Во-первых, о том, что Джиджи после рваного сезона в «ПСЖ» наконец сыграл так, как от него ждут. Боится конкуренции с Матвеем Сафоновым, вот и пришёл в форму, не иначе! А во-вторых, остальная, играющая в поле сборная Италии провалилась полностью. Первый тайм с Албанией был прекрасен, даже несмотря на плохое начало. А что дальше? 2-й тур — деклассирование Испанией. Если бы не Доннарумма, Италия пропустила бы не один, а четыре или пять.

Потом — спасение с Хорватией на последних минутах. Если бы не старость хорватов, которые, как с Албанией, прижались в конце, и не суперудар Маттиа Дзакканьи, Италии уже не было бы на Евро. Пожилая Хорватия была лучше команды Спаллетти почти весь матч.

И теперь — Швейцария. На этом Евро важна тема гастрономии, болельщики часто малюют баннеры, чья еда круче. Так вот Швейцария стала горячим, густым фондю, в котором Италия благополучно увязла и утонула. Команда Спаллетти не сделала ничего. Швейцарцы были лучше от первой до последней минуты.

Лучано как будто так и не определился, как именно должна играть его команда. Перед Евро Италия чаще играла с тройкой центральных защитников. Прямо перед турниром перешли на двойку и сыграли так два матча. Против Хорватии снова сыграли в три ЦЗ — но опять неудачно.

Основная связка ЦЗ — Калафьори — Бастони. Они играли и в двойке, и в тройке. Оба действительно очень хороши на мяче. У Бастони шикарный длинный пас, Калафьори отлично тащит мяч вперёд, прорезая все линии соперника. Так Риккардо отдал голевой пас на Дзакканьи в матче с Хорватией. Но игра на мяче для защитников — это всё же бонус. Ключевое — умение защищаться. И по этой части к Калафьори и Бастони достаточно вопросов.

Оба хороши, когда есть подстраховка. А на Евро её просто не было. Да, против Швейцарии из-за отсутствия Калафьори в паре с Бастони вышел Джанлука Манчини, который ходит вперёд только на стандарты. Но это не помогло, потому что вся остальная команда просто забыла выйти на поле.

Спаллетти всё время тасовал состав. Со Швейцарией в старте не вышел Жоржиньо, который казался железно основным. Не вышел Дзакканьи, который спас Италию в матче с Хорватией и, кажется, заслужил появиться в старте. Присел в запас Федерико Димарко, который часто увлекался атакой и не успевал назад. Но вместо него вышел ветеран Маттео Дармиан, который уже явно теряет скорость и не играл слева в четвёрке достаточно давно.

Зато в ⅛ финала в стартовом составе вышел Стефан Эль-Шаарави, который последний раз играл за Италию на крупном турнире в 2016 году. Вышел, чтобы уйти уже в перерыве. А ещё в основе появился Николо Фаджоли, который пропустил почти весь сезон из-за дисквалификации за ставки.

Спаллетти искал. Он пытался нащупать подходящий вариант, но так и не смог. И это касается всех линий, кроме вратарской. Ротация была и в атаке, и в полузащите, и в обороне, но в итоге не привела ни к чему хорошему.

На Евро-2020 состав Италии не был выдающимся, об этом много говорили. Но была сверхнадёжная пара центральных защитников Джорджо Кьеллини — Леонардо Бонуччи. Жоржиньо был на три года моложе. Был Мануэль Локателли, которого Спаллетти не вызвал по понятным, кажется, только ему одному причинам. Плюс был Марко Верратти, который тогда ещё не уехал в Катар и вместе с Жоржиньо и Локателли давал качество в центре поля.

Метания Спаллетти вкупе с составом, который стал слабее после победного чемпионата Европы, и привели к такому раннему вылету с Евро сейчас.

Могла ли Италия выступить лучше? Могла. Могла ли Италия дать более высокое качество игры? Не просто могла, а, возможно, даже должна была. По крайней мере, этого можно было ожидать, учитывая, как выглядели предыдущие команды Спаллетти. Все они играли, у всех была идея. И чаще всего на них было приятно смотреть.

Но то были клубы. До Италии Спаллетти никогда не работал в сборных. А это совсем другая специфика. Так что, вероятно, это сказалось.

Расстраивает не столько ранний вылет Италии, сколько то, что она показала на поле. Один хороший тайм за четыре матча, да ещё против сборной Албании не из первого эшелона — это провал. Если кто этому и рад, то только Роберто Манчини. Он остаётся самым успешным тренером сборной Италии после Марчелло Липпи. Спаллетти его не превзошёл.

Дмитрий Бажанов

Швейцария
2:0
Первый тайм: 1:0
Италия
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