Германия победила Данию и вышла в ¼ финала Евро-2024

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Встреча проходила в Дортмунде. Мяч в воротах датской сборной оказался уже на четвертой минуте, когда подачу с углового от Тони Крооса головой замкнул Нико Шлоттербек. Впрочем, гол практически сразу был отменен из-за нарушения правил в атаке. Сборная Германии владела заметным преимуществом в первые полчаса, создавала моменты у ворот соперника, но датскую команду несколько раз спасал вратарь Каспер Шмейхель. Датчане, в свою очередь, пытались отвечать редкими контратаками.

На 35-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер неожиданно увел команды с поля и отправил игроков в раздевалки. Матч был прерван из-за молний, ливня и града, разразившихся над стадионом «Сигнал Идуна Парк». Вынужденный перерыв продлился 25 минут. После возобновления игры датчане сумели организовать опасную контратаку, однако вышедший одни на один с вратарем Расмус Хейлунн не сумел перебросить Мануэля Нойера.

Второй тайм начался с гола датчан, которые зацепились за мяч в штрафной площади и после нескольких неудачных попыток сумели отправить его в ворота. После просмотра VAR мяч Йоакима Андерсена был отменен из-за миллиметрового офсайда у Томаса Дилэйни. В ответной атаке Давид Раум сделал подачу в штрафную сборной Дании, после чего мяч попал в руку Андерсену. В игру снова вмешался VAR, после которого был назначен пенальти. На 53-й минуте его уверенно реализовал Кай Хаверц.

На 68-й минуте Шлоттербек от своей штрафной выполнил дальний заброс вперед, который вывел Джамала Мусиалу один на один с Шмейхелем. Джамал хладнокровно пробил низом в дальний угол и установил окончательный счет в матче. В добавленное время еще один мяч оформил Флориан Вирц, однако он был забит из положения «вне игры».

Сборная Германии со второй попытки вышла в ¼ финала чемпионата Европы. На Евро-2020 немцы в первом матче плей-офф уступили англичанам (0:2).