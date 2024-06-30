Есть первые участники четвертьфиналов Евро! Кому с соперником повезло больше?

Евро-2024: сетка плей-офф — кто с кем сыграет в четвертьфинале, кто будет играть со Швейцарией и Германией, расписание, календарь | Источник: Чемпионат.com

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 29.06.2024, 19:00 Швейцария 2 Италия 0

Наконец-то на Евро закончился перерыв и стартовал плей-офф! В субботу, 29 июня, состоялись два матча: Италия сыграла со Швейцарией, а Германия — с Данией. Без сенсаций не обошлось: итальянцы, которые приехали в Германии в статусе действующих чемпионов Европы, вылетели. Сборная Швейцарии спокойно разобралась с командой Спаллетти и шагнула в четвертьфинал.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 29.06.2024, 22:00 Германия 2 Дания 0

Матч Германии и Дании продлился дольше обычного. Всё из-за сильнейшей грозы в Дортмунде — в небе сверкали молнии, а ливень превратился в град. По новым рекомендациям УЕФА, в таких условиях команды надо уводить с поля — что и сделал судья Майкл Оливер в первом тайме. А в тайме втором — драма у Дании. Йоаким Андерсен сначала забил Германии, но гол отменили из-за крохотного офсайда, буквально же в следующей атаке немцев мяч попал ему в руку — пенальти. После Джамал Мусиала забил второй гол — и результат был сделан.

С кем Швейцария и Германия сыграют в четвертьфиналах?

Точно не между собой — сборные находятся в двух разных частях сетки, так что если и встретятся — то только в финале. Германия в ¼ финала сыграет с победителем пары Испания — Грузия. Ну, а Швейцарии мешать выйти в полуфинал будет либо Англия, либо Словакия.

Перед плей-офф многие заранее ждали крутых четвертьфиналов. Как минимум в одной части сетки — как раз где Германия. Сегодня мы стали на шаг ближе к ¼ финала между Германией и Испанией. А состоится ли он — узнаем уже завтра. Также завтра мы узнаем и соперника сборной Швейцарии.