Валерий Газзаев назвал самую сильную команду на Евро-2024

«На мой взгляд, Испания — самая сильная команда на Евро-2024. Коллектив показывает и фантастический результат, и очень классную игру. Конечно, сборную Грузии ждет сложный матч, но грузины уже показали высокий уровень игры и продемонстрировали тактическую зрелость», — сказал Газзаев.

Сборная Испании стала единственной командой на Евро-2024, выигравшей все три матча на групповом этапе. Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла команды Хорватии, Италии и Албании с общим счетом 5:0.