Валерий Газзаев назвал самую сильную команду на Евро-2024
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал самую сильную команду на Евро-2024 по итогам группового этапа. Об этом сообщает Metaratings.
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал самую сильную команду на Евро-2024 по итогам группового этапа. Об этом сообщает Metaratings.
«На мой взгляд, Испания — самая сильная команда на Евро-2024. Коллектив показывает и фантастический результат, и очень классную игру. Конечно, сборную Грузии ждет сложный матч, но грузины уже показали высокий уровень игры и продемонстрировали тактическую зрелость», — сказал Газзаев.
Сборная Испании стала единственной командой на Евро-2024, выигравшей все три матча на групповом этапе. Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла команды Хорватии, Италии и Албании с общим счетом 5:0.
В ⅛ финала Евро-2024 сборная Испании в Кельне сыграет с Грузией. Встреча пройдет в воскресенье, 30 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.