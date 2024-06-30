Германия обломала новую сказку Дании на Евро. Слишком много событий для одного матча!

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаНе начался
19:00АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
22:00ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39Германия
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40Швейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
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Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
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Англия
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Дания
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3
Словения
33
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Сербия
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Группа D
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Австрия
36
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Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
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Румыния
34
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Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
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1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Германия обломала новую сказку Дании на Евро. Слишком много событий для одного матча!

Гроза, драма с офсайдом и обидный пенальти. ⅛ финала пока огонь!

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Сборная Германии — второй четвертьфиналист Евро-2024. Хозяева всухую выиграли в ⅛ финала у датчан. В этом матче случилось уникальное событие.

У сборной Германии во встрече с датчанами мог смениться весь центр обороны. Жонатан Та заработал дисквалификацию, а Антонио Рюдигер получил травму. Тем не менее защитника «Реала» поставили на ноги, и он составил пару с Нико Шлоттербеком. Неожиданным ходом от Юлиана Нагельсмана стал перевод в запас Флориана Вирца. Талант из «Байера» уступил место в основе Лерою Зане.

Сборная Германии начала матч очень мощно — играла интенсивно, быстро и разнообразно. Датчане пытались вязать немцев в центре, как сербов в 3-м туре (те нанесли всего один удар в створ, хотя должны были побеждать), но первые полтайма не выдерживали скоростей хозяев. Команда Нагельсмана заработала серию угловых и после каждого корнера выигрывала первое касание. Кроос здорово подавал, а команда Каспера Юльманна проигрывала воздух, несмотря на то что её не назовёшь низкорослой. Уже на четвёртой минуте забил Шлоттербек, однако гол сборной Германии отменили из-за фола Йозуа Киммиха, который заблокировал своего оппонента с нарушением правил.

Пережив тяжёлые 20 минут, сборная Дания сумела воспользоваться тем, что немцы, следуя аритмии игры, взяли паузу. Команда Юльманна выдала хороший отрезок с контролем мяча, отдышалась и стала доходить до штрафной соперника. Первый момент у датчан получил Эриксен, показавший чудо-приём мяча после заброса из глубины. Но его удар заблокировал сыгравший не менее прекрасно в том эпизоде Рюдигер. Потом Кристиан исполнял опасный штрафной метров с 20 — попал в стенку.

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А на 35-й минуте судья Оливер внезапно остановил встречу. Причиной стали погодные условия — пошёл сильный дождь, в небе загремело, сверкали молнии. Чтобы не рисковать здоровьем футболистов, английский рефери увёл команды в подтрибунное помещение. Уникальный случай для чемпионатов Европы. Почти полчаса сборные Германии и Дании, а вместе с ними и промокшие болельщики ждали возобновления игры. С крыши дортмундского стадиона вода местами стекала водопадом.

После незапланированного перерыва немцы снова навалились на ворота датчан. Скандинавы дольше втягивались в игру. Супершанс для Хаверца создал кроссом Раум — тот из убойной позиции пробил головой прямо в Шмейхеля. Повезло команде Юльманна. После 45 минут перевес сборной Германии по ударам в створ был 5:0. Тем не менее лучший момент в первом тайме уже в компенсированное время создала Дания. Нойер спас хозяев от гола после выхода Хойлунда один на один, вылетев из ворот и не дав себя перебросить. Хорош старина Мануэль.

Второй тайм тоже стартовал с незасчитанного гола. Теперь уже датчане бодро начали и забили после стандарта. Выигранный подбор и удачный рикошет от Роберта Андриха, казалось, подарили защитнику Йоакиму Андерсену первый забитый за сборную Дании мяч. Но дальше произошло что-то невероятное — за какую-то минуту Йоаким пережил весь спектр эмоций! От триумфа до трагедии. Его гол отменили из-за офсайда у партнёра, а в следующей атаке немцев Андерсен сыграл рукой в своей штрафной. Оливер при помощи системы VAR назначил пенальти. Хаверц безупречно реализовал 11-метровый, отправив мяч под самую штангу.

Проигрывая, сборная Дании раскрылась, и немцы получили свободное пространство для контрвыпадов. Нагельсман выпустил классического форварда Никласа Фюллькруга в пару к Хаверцу. Сборная Германии организовала два выхода один на один за несколько минут. Если Хаверц простил датчан, то Джамал Мусиала — нет. Шлоттербек выполнил заброс со своей половины поля, голкипер Шмейхель сделал несколько шагов вперёд, однако потом понял, что не успевает, и попятился назад. Бедолаге Андерсену не хватило скорости, поэтому никто не помешал Мусиале добраться до мяча и хладнокровно реализовать момент.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Мусиалы это третий гол на Евро-2024 — хавбек «Баварии» догнал в списке лучших бомбардиров Жоржа Микаутадзе. Большое достижение, хотя в целом матч с Данией был не самым успешным для Джамала. До этого он только однажды и неточно пробил, пасов под удар не отдавал, совершил лишь две успешные обводки за семь попыток.

Сборная Германии победила со счётом 2:0, не использовав ещё несколько шансов в концовке, тем не менее её игру без мяча трудно назвать идеальной. Один только Хойлунд совершил семь касаний в штрафной немцев и нанёс четыре удара (из 11 командных). Но где-то сборной Дании недоставало точности, а в других эпизодах здорово действовали Нойер или, например, Рюдигер. У Антонио по два отбора и перехвата, по четыре выноса и заблокированных удара. Так сыграть на фоне травмы — топ-класс!

Анатолий Романов

Германия
2:0
Первый тайм: 0:0
Дания
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