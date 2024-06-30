Мусиала догнал Микаутадзе в списке лучших бомбардиров Евро-2024
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала отличался в матче ⅛ финала Евро-2024 против Дании (2:0).
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала отличался в матче ⅛ финала Евро-2024 против Дании (2:0).
21-летний футболист отличился на 68-й минуте, реализовав выход один на один с Каспером Шмейхелем. Мусиала забил свой третий мяч на этом Евро и сравнялся по голам с лидером бомбардирской гонки турнира Жоржем Микаутадзе.
Стоит отметить, что Микаутадзе два из трех своих голов забил с пенальти, в то время как Мусиала все три мяча забил с игры. После матча полузащитник «Баварии» стал фаворитом на звание лучшего бомбардира турнира.
Кроме того, Мусиала стал вторым самым молодым игроком, которому удавалось забить на Евро три или более мячей. В более юном возрасте этой отметки достигал только экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни, который забил четыре мяча на Евро-2004 в возрасте 18 лет.
В ¼ финала Евро-2024 сборная Германии в Штутгарте сыграет с победителем матча Испания — Грузия. Встреча пройдет в пятницу, 5 июля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.