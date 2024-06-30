Мусиала догнал Микаутадзе в списке лучших бомбардиров Евро-2024

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21-летний футболист отличился на 68-й минуте, реализовав выход один на один с Каспером Шмейхелем. Мусиала забил свой третий мяч на этом Евро и сравнялся по голам с лидером бомбардирской гонки турнира Жоржем Микаутадзе.

Стоит отметить, что Микаутадзе два из трех своих голов забил с пенальти, в то время как Мусиала все три мяча забил с игры. После матча полузащитник «Баварии» стал фаворитом на звание лучшего бомбардира турнира.

Кроме того, Мусиала стал вторым самым молодым игроком, которому удавалось забить на Евро три или более мячей. В более юном возрасте этой отметки достигал только экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни, который забил четыре мяча на Евро-2004 в возрасте 18 лет.