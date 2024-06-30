Две сборные в ¼ финала и новая маска Мбаппе. Что творится на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаНе начался
19:00АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
22:00ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39Германия
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40Швейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
08:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Две сборные в ¼ финала и новая маска Мбаппе. Что творится на чемпионате Европы

Плей-офф на чемпионате Европы стартовал максимально весело!

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Евро-2024, результаты 29 июня, обзор матчей, календарь, сетка плей-офф, Швейцария — Италия, Германия — Дания, Мбаппе | Источник: Getty Images

Какой же крутой день нам подарил Евро-2024! На турнире в Германии стартовала ⅛ финала. В деле оказались действующий чемпион — Италия, а также команда-хозяйка турнира — Германия. Чем же запомнится нам 29 июня?

Италия провела бездарный матч со Швейцарией. Действующий чемпион отправился домой

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 29.06.2024, 19:00

Швейцария2Италия0

Сборная Италии с трудом попала в плей-офф Евро. Если бы не гол Маттиа Дзакканьи на 90+8-й минуте матча 3-го тура с Хорватией (1:1), итальянцы поехали бы домой уже после группового этапа. Но команда Лучано Спаллетти заняла второе место и попала в ⅛ финала на Швейцарию. Швейцарцы выдали крутой групповой этап: победили Венгрию (3:1) и сыграли вничью с Шотландией и Германией (оба раза 1:1). В плей-офф команда Мурата Якина также вышла со второго места. Хотя могла стать первой, если бы не упустила победу над немцами.

До матча совсем небольшим фаворитом у букмекеров считалась Италия. Но футбольные эксперты сходились во мнении, что больше шансов пройти дальше у Швейцарии. Итальянцы выглядели откровенно слабо в матчах с Испанией и Хорватией, а Лучано Спаллетти не мог нащупать оптимальное сочетание игроков. Удивил тренер и составом на матч со Швейцарией. В старте вышли несколько футболистов запаса: Стефан Эль-Шаарави, Николо Фаджоли, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини (заменил дисквалифицированного Риккардо Калафьори).

Эксперимент провалился. Италия провела слабый матч, за 90 минут нанеся всего один удар в створ. А самый опасный момент для итальянцев создал защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер. Он почти срезал мяч в свои ворота — обошлось, к счастью для швейцарцев. Что-то пытался создавать Федерико Кьеза, но его стремления не поддерживали партнёры.

А вот швейцарцы приятно удивили. Команда Мурата Якина не показала чего-то невероятного. Матча на своём уровне хватило, чтобы без проблем разобраться с Италией. Швейцария классно шла в высокий прессинг, комбинировала (первый гол — результат розыгрыша), а защита справлялась с итальянскими атаками. Уверенная пятёрка за ⅛ финала для игроков и Якина.

«Я несу ответственность за то, что произошло — я выбирал команду. Это часть процесса, в котором я знакомлюсь с игроками. Я недоволен тем, как мы сыграли сегодня. У всех других тренеров было по 20 матчей за плечами до этого Евро, у меня — всего 10. И мы постоянно находились под огнём: “Ты должен выиграть, ты должен выиграть”. Возможно, мне нужно лучше узнать свою команду, чтобы лучше её настроить. У нас также были травмированы несколько игроков, на которых я рассчитывал», — грустил Спаллетти после матча.

«Мы выиграли очень важный матч, и это главное. А что будет завтра — это уже другой вопрос. Да, мы победили, но важно то, как мы играли. Мы доминировали на каждом участке поля и забивали голы в нужное время. Я не заглядываю вперёд. Важно найти время, чтобы насладиться результатом, которого мы достигли».

Мурат Якин
главный тренер сборной Швейцарии

В четвертьфинале сборной Швейцарии предстоит сыграть с победителем пары Англия — Словакия. Ждём, что придумает Якин против Гарета Саутгейта?

Матч Германии и Дании остановила гроза. Но она не помешала хозяевам выйти в четвертьфинал

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 29.06.2024, 22:00

Германия2Дания0

Сборная Германии провела крутой групповой этап. Хозяева Евро разнесли Шотландию (5:1), не испытали проблем с Венгрией (2:0) и спаслись со Швейцарией (1:1). В ⅛ финала немцам предстоял матч с Данией, которая выбралась в плей-офф из самой скучной группы. Датчане скатали три ничьих: со Словенией, Англией (оба матча — по 1:1) и Сербией (0:0). Этого хватило для второго места.

Но судьба вернула Дании и её болельщикам должок в плане эпичности. В игре с Германией на поле происходили невероятные вещи. В середине первого тайма судья Майкл Оливер на 20+ минут остановил встречу из-за грозы.

А в начале второго тайма Йоаким Андерсен забил мяч в ворота Германии. Но арбитр после просмотра VAR отменил гол. А через минуту всё тот же Андерсен сыграл рукой в своей штрафной. Снова Оливер, снова VAR — и пенальти. В одно мгновение Йоаким превратился из героя в антигероя.

Кай Хаверц уверенно реализовал 11-метровый и вывел Германию вперёд. Немцы в целом заслужили этот гол: в первом тайме команда выглядела круче и упустила несколько неплохих моментов. А Оливер не засчитал мяч Нико Шлоттербека из-за фола.

На 68-й минуте немцы удвоили преимущество: Джамал Мусиала принял передачу от того же Шлоттербека, после чего классно пробил в нижний угол. 2:0 — всё стало ясно. Довести дело до победы не составило труда. Никлас Фюллькруг даже вышел и забил третий мяч немцев. Правда, и его отменили из-за офсайда (всего Оливер не засчитал три гола). Германия вышла в четвертьфинал Евро. Впереди встреча с победителем пары Испания — Грузия.

Мбаппе сменил маску

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура Евро с Австрией. Из-за этого ему пришлось пропустить встречу с Нидерландами. А на 3-й тур с Польшей Килиан появился в специальной маске. Тренер французов Дидье Дешам после матча рассказал: «Мбаппе потеет, пот попадает ему в глаза, и ему нужно было их протирать».

Поэтому перед встречей ⅛ финала с Бельгией Килиан пошёл на смену маски — об этом сообщил RMC Sport. Он появился в обновлённой амуниции на предматчевой тренировке в воскресенье. Отмечается, что новая маска плотнее, чем предыдущая. В прошлой Мбаппе забил один мяч Польше и не реализовал кучу моментов. Принесёт ли удачу новая?

Источник: Соцсети

Никита Паглазов

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1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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