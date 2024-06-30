Полиция задержала фаната, забравшегося под крышу стадиона после матча Евро
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Полиция задержала болельщика, забравшегося под крышу стадиона после матча ⅛ финала чемпионата европы по футболу в Германии, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Полиция задержала болельщика, забравшегося под крышу стадиона после матча ⅛ финала чемпионата европы по футболу в Германии, сообщает Daily Mail.
В субботу в Дортмунде сборная Германии обыграли датчан со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал домашнего турнира.
На видеозаписи, опубликованной газетой в соцсети Х, болельщик после окончания матча взобрался на металлическую конструкцию под крышей стадиона.