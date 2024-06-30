16-летний Ямаль нарушит немецкий закон в случае овертайма в матче Испании и Грузии на Евро

«Я не знаю немецкого законодательства. Должны ли мы убирать Ямаля с поля до 11 часов вечера? Я так не думаю», — заявил в главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте.

По немецким законам лицам до 18 лет запрещено работать после 20:00. Спортсмены входят в список лиц, для которых время работы продлено до 23:00. Но 16-летнему Ямалю не хватит и этого, если матч ⅛ финала Евро-2024 между Испанией и Грузией дойдет до овертайма. Дисквалифицировать Ямаля не будут, но теоретически могут наложить штраф на Испанскую федерацию футбола в размере 30 тысяч евро.