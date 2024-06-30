Акинфеев: если бы не Доннарумма, Италия не прошла бы групповой этап Евро-2024

«Многие вешают голы на вратарей, но в матче со Швейцарией к Доннарумме вопросов быть не может. Он провёл очень хороший турнир, но, как говорят, со слабой командой. Он один из лучших, если не лучший, на своей позиции на Евро. Думаю, он и Мамардашвили где-то в топ-3.



Считаю, если бы не Доннарумма, Италия бы однозначно пропустила больше голов и вылетела бы ещё раньше, на групповом этапе. Я не считаю, что в эпизоде с голом Модрича у него была ошибка. Он сделал своё дело. Тут защитники должны страховать вратаря. Но получилось так, как получилось», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».