Акинфеев: «Я следил за Мамардашвили, еще когда все смеялись, что его взяли в “Валенсию”. Он один из лучших на Евро»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о голкипере «Валенсии» и сборной Грузии Георгии Мамардашвили.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о голкипере «Валенсии» и сборной Грузии Георгии Мамардашвили.
23-летний голкипер совершил 20 сейвов на групповом этапе Евро-2024 — больше, чем кто-либо еще.
«Еще когда все смеялись, что его в “Валенсию” взяли, когда он только начал играть, я уже начал реально следить за ним. И сейчас, думаю, все согласны, он выдает один из лучших своих отрезков. Я считаю, что на этом Евро он один из лучших вообще», — сказал Акинфеев в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Сегодня, 30 июня, сборная Грузии сыграет против Испании в ⅛ финала Евро-2024. Начало встречи — 22:00 мск.