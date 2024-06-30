Акинфеев: «Я следил за Мамардашвили, еще когда все смеялись, что его взяли в “Валенсию”. Он один из лучших на Евро»

«Еще когда все смеялись, что его в “Валенсию” взяли, когда он только начал играть, я уже начал реально следить за ним. И сейчас, думаю, все согласны, он выдает один из лучших своих отрезков. Я считаю, что на этом Евро он один из лучших вообще», — сказал Акинфеев в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».