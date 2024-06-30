Англия — Словакия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024

Стали известны стартовые составы команд.

Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунз, Марк Гехи, Киран Триппьер, Кобби Майну, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Букайо Сака, Харри Кейн (капитан).

Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Денис Вавро, Милан Шкриньяр (капитан), Давид Ганцко, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда, Иван Шранц, Давид Стрелец, Лукаш Гараслин.

Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Сборная Англии в пятый раз подряд выходит в плей-офф чемпионата Европы. На Евро-2020 англичане дошли до финала, где уступили итальянцам (1:1, 2:3 пен.). На групповом этапе Евро-2024 Англия стала победительницей группы С, набрав пять очков.

Сборная Словакии во второй раз в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы. На Евро-2016 словаки в ⅛ финала уступили команде Германии (0:3). На групповом этапе Евро-2024 Словакия заняла третье место в группе Е, набрав четыре очка.