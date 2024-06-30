Англия — Словакия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаНе начался
19:00АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
22:00ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39Германия
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40Швейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Англия — Словакия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024

Сборная Англии в Гельзенкирхене сыграет с командой Словакии в матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу.

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Источник: Reuters

Стали известны стартовые составы команд.

Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунз, Марк Гехи, Киран Триппьер, Кобби Майну, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Букайо Сака, Харри Кейн (капитан).

Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Денис Вавро, Милан Шкриньяр (капитан), Давид Ганцко, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда, Иван Шранц, Давид Стрелец, Лукаш Гараслин.

Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Сборная Англии в пятый раз подряд выходит в плей-офф чемпионата Европы. На Евро-2020 англичане дошли до финала, где уступили итальянцам (1:1, 2:3 пен.). На групповом этапе Евро-2024 Англия стала победительницей группы С, набрав пять очков.

Сборная Словакии во второй раз в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы. На Евро-2016 словаки в ⅛ финала уступили команде Германии (0:3). На групповом этапе Евро-2024 Словакия заняла третье место в группе Е, набрав четыре очка.

Победитель этого матча в ¼ финала в Дюссельдорфе сыграет со сборной Швейцарии. Встреча пройдет в субботу, 6 июля.

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История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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Фолькспаркштадион (Гамбург)
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