Роналду развлек болельщиков на тренировке сборной Португалии
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на предматчевой тренировке порадовал зрителей своим мастерством владения мячом.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на предматчевой тренировке порадовал зрителей своим мастерством владения мячом.
39-летний нападающий жонглировал мячом и показал болельщикам несколько трюков.
Роналду провел все три матча на групповом этапе Евро-2024, отметившись результативной передачей в матче против Турции (3:0). Впервые за 20 лет звездный португалец не сумел отличиться на групповом этапе чемпионата Европы.
В ⅛ финала Евро-2024 сборная Португалии во Франкфурте сыграет с командой Словении. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Победитель этой встречи сыграет в ¼ финала с победителем матча Франция — Бельгия.