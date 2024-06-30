Кейн стал рекордсменом сборной Англии по числу официальных матчей
30 июня в Гельзенкирхене проходит матч ⅛ финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии. Игра началась в 19:00 мск.
30 июня в Гельзенкирхене проходит матч ⅛ финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии. Игра началась в 19:00 мск.
С капитанской повязкой сборную Англии на поле вывел нападающий Гарри Кейн.
Для игрока «Баварии» это 79-й официальный матч за сборную Англии. Он стал рекордсменом национальной команды по этому показателю, опередив Питера Шилтона (78).