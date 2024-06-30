Спаллетти: Мы вернулись к нулю и начинаем все с чистого листа
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подтвердил, что продолжит руководить национальной командой до чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подтвердил, что продолжит руководить национальной командой до чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
В ⅛ финала Евро-2024 итальянцы проиграли сборной Швейцарии (0:2) и покинули турнир, не сумев защитить титул чемпионов Европы.
«Мне говорили, что я слишком повышаю интенсивность тренировок, что я рассказываю сказки, чтобы мотивировать игроков, но такова моя жизнь. Всегда нужны примеры для подражания, другого пути нет.
Я пришел, когда нужно было срочно добиваться результатов, и, учитывая требования, до определенного момента мы выглядели неплохо. Мы не смогли вырасти в этом мини-путешествии, которое завершили вчера. Мы сделали большой шаг назад. С этим нельзя мириться. Но теперь начнем все сначала. Думаю, я знаю, что делать.
Вчерашний матч вернул нас к нулю, на исходную отметку, и мы начнем все с чистого листа. Я омоложу состав и постараюсь создать команду. Я не получил тех ответов, которые искал в отношении лидерства. Состав будет моложе, с новой энергией и силой», — сказал Спаллетти.
Также 65-летний специалист отметил, что футбольный мир еще не увидел лучшую версию Спаллетти в сборной Италии.
Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала четыре победы при двух ничьих и двух поражениях. Контракт Спаллетти со сборной рассчитан до конца ЧМ-2026.
Сборная Италии не сумела квалифицироваться на два последних чемпионата мира — в России и в Катаре. Кроме того, на ЧМ-2010 и ЧМ-2014 итальянцы не сумели преодолеть групповой этап.