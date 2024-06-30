Спаллетти: Мы вернулись к нулю и начинаем все с чистого листа

«Мне говорили, что я слишком повышаю интенсивность тренировок, что я рассказываю сказки, чтобы мотивировать игроков, но такова моя жизнь. Всегда нужны примеры для подражания, другого пути нет.



Я пришел, когда нужно было срочно добиваться результатов, и, учитывая требования, до определенного момента мы выглядели неплохо. Мы не смогли вырасти в этом мини-путешествии, которое завершили вчера. Мы сделали большой шаг назад. С этим нельзя мириться. Но теперь начнем все сначала. Думаю, я знаю, что делать.



Вчерашний матч вернул нас к нулю, на исходную отметку, и мы начнем все с чистого листа. Я омоложу состав и постараюсь создать команду. Я не получил тех ответов, которые искал в отношении лидерства. Состав будет моложе, с новой энергией и силой», — сказал Спаллетти.