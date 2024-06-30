Тренер Бельгии Тедеско — о Лукаку: Он остаётся ключевым игроком, даже если не забивает

«Лукаку уже переживал такие моменты как в клубах, так и в сборной Бельгии. Но он выберется из этого, как всегда, потому что он лидер. Для нас он остаётся ключевым игроком, даже если не забивает», — приводит слова Тедеско интернет-издание Corriere dello Sport.