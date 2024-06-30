Погба приглашен в расположение сборной Франции перед матчем с Бельгией
Бывший футболист сборной Франции Поль Погба, дисквалифицированный на 4 года за допинг, был приглашен в расположение национальной команды перед матчем ⅛ финала Евро-2024.
Бывший футболист сборной Франции Поль Погба, дисквалифицированный на 4 года за допинг, был приглашен в расположение национальной команды перед матчем ⅛ финала Евро-2024.
Погба, а также Блез Матюиди, чемпионы мира 2018 года в составе сборной Франции, встретятся с нынешними игроками команды с целью воодушевить их на дальнейшие победы.
Матч ⅛ финала Франция — Бельгия пройдет в Дюссельдорфе 1 июля.