Испания — Грузия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024

Стали известны стартовые составы команд.

Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман, Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Фабиан Руис, Родри, Педри, Ламин Ямаль, Альваро Мората (капитан), Нико Уильямс.

Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Георгий Гвелесиани, Гурам Кашия (капитан), Лаша Двали, Лука Лочошвили, Отар Китеишвили, Георгий Кочорашвили, Георгий Чакветадзе, Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе.

Сборная Испании в пятый раз подряд выходит в плей-офф чемпионата Европы. На Евро-2020 испанцы дошли до полуфинала, где уступили будущим чемпионам турнира итальянцам (1:1, 2:4 пен.). На групповом этапе Евро-2024 Испания стала единственной командой, набравшей на групповом этапе девять очков. Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла команды Хорватии, Италии и Албании с общим счетом 5:0.

Сборная Грузии впервые в своей истории играет на крупных турнирах. На групповом этапе Евро-2024 грузины заняли третье место в группе F, набрав четыре очка. Команда Вилли Саньоля набрала четыре очка, уступив Турции (1:3), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв Португалию (2:0).