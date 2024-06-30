Англия с трудом вышла в ¼ финала Евро-2024, обыграв Словакию

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Встреча проходила в Гельзенкирхене. Первые полчаса прошли при преимуществе словаков, которые переигрывали англичан в центре поля, раз за разом убегая в острые контратаки. Уже к 17-й минуте Марк Гехи, Кобби Майну и Джуд Беллингем подсели на желтые карточки. Впервые в истории Евро три разных игрока одной команды получили предупреждения так рано.

Мощный отрезок команды Франческо Кальцоны закономерно закончился голом. На 25-й минуте словаки вновь убежали в контратаку — Иван Шранц открылся под передачу Давида Стрельца, которая вывела его на рандеву с Джорданом Пикфордом. Шранца догнал Гехи, но тот устоял на ногах и хладнокровно отправил мяч в левый нижний угол английских ворот.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249259&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Концовку первого тайма англичане провели неплохо, но нанести удар в створ ворот Мартина Дубравки до перерыва им так и не удалось. Это первый подобный случай в истории английской сборной на крупном турнире с полуфинала ЧМ-1986 против Аргентины (1:2).

После перерыва англичане побежали вперед и на 50-й минуте сумели поразить ворота словаков. Харри Кейн нашел передачей на левом краю штрафной одинокого Кирана Триппьера, который прострелил вдоль линии вратарской на набегающего Фила Фодена. Мяч оказался в воротах, но Фоден немного поторопился и забежал в офсайд.

Словаки едва не ответили на это вторым забитым мячом, когда Стрелец после ошибки Кайла Уокера из центрального круга едва не закинул мяч за шиворот Пикфорду. В финальные 15 минут матча англичане начали прижимать словаков к своим воротам и создали несколько острых моментов: сначала Харри Кейн после подачи со штрафного из выгоднейшей позиции головой не попал в створ, а затем Деклан Райс ударом из-за пределов штрафной проверил на прочность штангу словацких ворот.

Главный арбитр встречи Халил Мелер добавил к основному времени матча шесть минут, но за 90 секунд до его окончания англичанам все-таки удалось сравнять счет. Уокер вбросил мяч в штрафную руками из-за боковой, Гехи скинул мяч на Беллингема, который ударом через себя отправил мяч в ворота. Гол Беллингема в итоге стал единственным ударом англичан в створ в основное время матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249260&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В дополнительное время англичане не стали продолжать мучать своих болельщиков и сразу же забили второй мяч. На 91-й минуте словаки отбились от подачи Коула Палмера со штрафного, после чего Эеберчи Эзи неудачно пробил по воротам. Мяч после этого удара нашел голову Кадариуса Тоуни, который сбросил его во вратарскую. Расторопнее всех на мяче оказался Кейн, который вогнал его в ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249261&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После второго гола англичан игра успокоилась, а словаки сумели создать лишь один острый момент у ворот Пикфорда. В конечном итоге счет так и остался неизменным.

Капитан сборной Англии Харри Кейн провел 79-й официальный матч за национальную команду (без учета товарищеских игр) и побил рекорд английского вратаря Питера Шилтона. Всего же Кейн провел за сборную Англии 95 матчей, а Шилтон — 125.

В стартовом составе англичан неожиданно появился Кобби Мейну, который в матчах группового этапа суммарно отыграл 50 минут. В возрасте 19 лет 72 дня он стал третьим самым молодым игроком сборной Англии, вышедшим на матч крупного турнира. В более юном возрасте в футболке национальной команды выходили лишь Майкл Оуэн на ЧМ-1998 (18 лет 198 дней) и Уэйн Руни на Евро-2004 (18 лет 244 дня).

Нападающий сборной Словакии Иван Шранц забил третий мяч на Евро-2024 и сравнялся с лучшими бомбардирами турнира Жоржем Микаутадзе и Джамалом Мусиалой. Примечательно, что 30-летний нападающий пражской «Славии» в минувшем сезоне столько же забил в 23 матчах чемпионата и Кубка Чехии.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 19:00 Англия - Швейцария -

Сборная Англии в четвертый раз за пять последних чемпионатов Европы сыграет в ¼ финала. При этом англичане лишь однажды сумели пройти дальше — на Евро-2020 они дошли до финала, где уступили итальянцам (1:1, 2:3 пен.).

Сборная Словакии во второй раз в своей истории не сумела преодолеть барьер ⅛ финала. На Евро-2016 словаки уступили немцам (0:3).