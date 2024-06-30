Беллингем признан лучшим игроком матча Англия — Словакия
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем удостоен приза как лучший игрок матча команды со Словакией в ⅛ финала чемпионата Европы.
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем удостоен приза как лучший игрок матча команды со Словакией в ⅛ финала чемпионата Европы.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Гельзенкирхене, завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу англичан.
Беллингем сравнял счет на 95-й минуте ударом через себя.
«Его игра в целом и гол оставили его команду на Евро. Проявил свои лидерские качества, заставляя свою команду верить в успех», — цитируются технические наблюдатели УЕФА на сайте организации.
В четвертьфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с командой Швейцарии.