Мбаппе: Мы не обыграли ни Нидерланды, ни Польшу

«Их матч против Словакии был первым в группе, а мы не обыграли ни Нидерланды, ни Польшу. Это хорошая команда, которая потеряла важных игроков. Молодые игроки голодны, и это всегда угроза. Мы очень хотим выиграть этот матч и не собираемся играть на 1:0», — сказал Мбаппе.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 1.07.2024, 19:00 Франция - Бельгия -

На групповом этапе Евро-2024 Франция заняла второе место в группе D, набрав пять очков. Команда Дидье Дешама обыграла Австрию (1:0), а затем сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). За весь групповой этап французы не сумели забить ни одного мяча с игры.

Бельгийцы заняли второе место в группе Е, набрав четыре очка. Команда Доменико Тедеско уступила Словакии (0:1), затем обыграла Румынию (2:0) и сыграла вничью с Украиной (0:0).