Мбаппе: Мы не обыграли ни Нидерланды, ни Польшу
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе оценил шансы команды в матче ⅛ финала Евро-2024 против команды Бельгии. Об этом сообщает RMC Sport.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе оценил шансы команды в матче ⅛ финала Евро-2024 против команды Бельгии. Об этом сообщает RMC Sport.
«Их матч против Словакии был первым в группе, а мы не обыграли ни Нидерланды, ни Польшу. Это хорошая команда, которая потеряла важных игроков. Молодые игроки голодны, и это всегда угроза. Мы очень хотим выиграть этот матч и не собираемся играть на 1:0», — сказал Мбаппе.
На групповом этапе Евро-2024 Франция заняла второе место в группе D, набрав пять очков. Команда Дидье Дешама обыграла Австрию (1:0), а затем сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). За весь групповой этап французы не сумели забить ни одного мяча с игры.
Бельгийцы заняли второе место в группе Е, набрав четыре очка. Команда Доменико Тедеско уступила Словакии (0:1), затем обыграла Румынию (2:0) и сыграла вничью с Украиной (0:0).
Французы сыграют с бельгийцами в Дюссельдорфе в понедельник, 1 июля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Победитель этой встречи в ¼ финала сыграет с победителем матча Португалия — Словения.