«Нам было тяжело». Кейн отреагировал на выход Англии в четвертьфинал Евро-2024
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над Словакией в дополнительное время со счётом 2:1 (1:1 — основное время) в матче ⅛ финала Евро-2024.
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над Словакией в дополнительное время со счётом 2:1 (1:1 — основное время) в матче ⅛ финала Евро-2024.
"Нам было тяжело, но мы продолжали бороться. За неделю мы проработали очень много вариантов и были готовы к тому, что, возможно, нам понадобится играть в длинные передачи.
Гол Джуда? Он сделал то, что обычно делает. Он оставил нас в турнире.
В этом турнире вы находите силы бороться. Это то, что мы сделали сегодня. Мы знаем, что сделаем все возможное для победы. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но в конечном итоге мы добились результата. Надеюсь, мы сохраним импульс для оставшейся части турнира", — приводит слова Кейна Yahoo Sports.