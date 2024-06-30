«Нам было тяжело». Кейн отреагировал на выход Англии в четвертьфинал Евро-2024

31 фотография 31 фотография 31 фотография

"Нам было тяжело, но мы продолжали бороться. За неделю мы проработали очень много вариантов и были готовы к тому, что, возможно, нам понадобится играть в длинные передачи.

Гол Джуда? Он сделал то, что обычно делает. Он оставил нас в турнире.