Саутгейт — о забившем важнейший гол Беллингеме: «Мы думали, не заменить ли его»

31 фотография 31 фотография 31 фотография

"Я очень горжусь игроками и духом, который они проявили. Все, кто вышел на поле, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть эту черту. Они все двигают вперед и помогают друг другу, и сегодня это имело значение.

Джуд Беллингем? Потрясающе. Мы думали, не заменить ли его, но вы знаете, что он способен на такие моменты. Мы понимаем, что по ходу матча нам нужно лучше играть с мячом, мы не смогли найти правильных решений в первом тайме, а во второй сделали это лучше.