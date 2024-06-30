Саутгейт — о забившем важнейший гол Беллингеме: «Мы думали, не заменить ли его»

"Я очень горжусь игроками и духом, который они проявили. Все, кто вышел на поле, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть эту черту. Они все двигают вперед и помогают друг другу, и сегодня это имело значение.
Джуд Беллингем? Потрясающе. Мы думали, не заменить ли его, но вы знаете, что он способен на такие моменты. Мы понимаем, что по ходу матча нам нужно лучше играть с мячом, мы не смогли найти правильных решений в первом тайме, а во второй сделали это лучше.
Несмотря на давление, футболисты продолжали свои попытки. В конце концов, именно старомодный дальний пас привел к голу. Такие моменты случаются, когда продолжаете выматывать соперника", — приводит слова Саутгейта BBC.