Грузинский вратарь совершил 30 сейвов на Евро и уступил только Акинфееву

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили вышел на второе место в истории чемпионатов Европы по количеству отраженных ударов за турнир, уступая только капитану ЦСКА Игорю Акинфееву, который является рекордсменом по данному показателю, сообщает статистическая служба Opta в соцсети X.

Сборная Грузии завершила свое выступление на Евро-2024 в Германии в воскресенье, проиграв в матче ⅛ финала команде Испании со счетом 1:4.

За четыре проведенных матча на турнире Мамардашвили сделал 30 сейвов и сравнялся по этому показателю с финалистом Евро-2000 в составе сборной Италии Франческо Тольдо. Акинфеев на бронзовом для сборной России Евро-2008 отразил 32 удара по своим воротам за пять проведенных матчей. Этот показатель является лучшим как минимум с 1980 года, с которого ведется данная статистика.