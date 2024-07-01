Испания повторила рекорд России по ударам на Евро в первом тайме

В первом тайме матча ⅛ финала Евро-2024 против Грузии (4:1) испанцы пробили по воротам 17 раз. Таким образом, команда Луиса де ла Фуэнте повторила рекорд сборной России на Евро-2008. Тогда команда Гуса Хиддинка 17 раз пробила по воротам в матче группового этапа против сборной Швеции (2:0).

Кроме того, вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили совершил в матче с Испанией девять спасений и довел общее количество сейвов на Евро-2024 до 30. Это второй лучший результат в истории чемпионатов Европы. Рекорд принадлежит Игорю Акинфееву, который на Евро-2008 сделал 32 сейва. Стоит отметить, что вратарь сборной России сыграл на том турнире пять матчей, в то время как Мамардашвили провел на одну игру меньше.