Грузию пригвоздили судьи? Разбираем гол Испании, который вернул ее в игру

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В ⅛ финала Евро-2024 сборная Испании уверенно разделалась с Грузией со счетом 4:1 — после автогола Робена Ле Нормана парни Луиса де ла Фуэнте включились и ответили мячами Родри, Фабиана Руиса, Нико Уильямса и Дани Ольмо.

Удивительно, но испанцы смогли сравнять счет только к концу первого тайма. На 39-й минуте опорник «Манчестер Сити» Родри аккуратным ударом с линии штрафной положил мяч в дальний угол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249264&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый гол сборной Испании очень напомнил незасчитанный мяч сборной Нидерландов в матче против Франции. Напомним, что в той игре главный арбитр Энтони Тэйлор отменил гол Хави Симонса из-за офсайда Дензела Дюмфриса, который мяча не коснулся, но, по мнению судей, помешал в этом эпизоде голкиперу сборной Франции.

В матче против Грузии роль Дюмфриса исполнял нападающий Альваро Мората. Он находился в штрафной, но, по мнению экс-арбитра Ильи Обломова, все же не мешал голкиперу Георгию Мамардашвили. Хотя тоже находился в офсайде.

"Гол чистый, на наш взгляд. Помните, что мы и за гол Нидерландов были, так что вариантов нет. Но этот все-таки более очевидный: гол нужно засчитывать, — отметил Обломов в своем телеграм-канале. — Офсайд фиксируется не в момент замаха, а в момент удара.

Важный критерий: Мората не находится очень близко к вратарю. Ориентир — площадь ворот. Также важно, что вратарь прыгнул за мячом ровно так, как прыгнул бы, не будь там Мораты.

И еще: очень важный критерий: мяч почти неберущийся. Поэтому о том, что Мората мешал вратарю в момент УДАРА, не можем. Верное решение ВАР и бригады. Хотя ассистент сомневался", — подытожил Обломов.