Нико Уильямс: «Поздравляю сборную Грузии, я впечатлен игрой этой команды»

«Играть вместе с таким футболистом, как Фабиан Руис, который выдает такие пасы, как сегодня, когда я забивал — это невероятно. Я чувствовал себя фантастически, когда отправил мяч в сетку. Уверен, родители мной гордятся.



Хочу поздравить сборную Грузии. Это очень классный соперник, я впечатлен игрой этой команды и надеюсь, что у нее все будет в порядке в будущем», — приводит официальный сайт Евро-2024 слова Уильямса.