Англию выбьет Якин, а битва Испании и Германии станет скрытым финалом Евро

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Стратегическая ошибка УЕФА — поставить матчи Англии и Испании на один день. Команда Гарета Саутгейта и так вгоняет в сон, а когда видишь, что сразу после нее исполняет банда Луиса де ла Фуэнте, складывается ощущение, что это два разных вида спорта. Скорости, качество футбола, реализация — у «Красной фурии» все на уровень выше.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 30.06.2024, 19:00 Англия 2 Словакия 1 ДВ

Причем до ⅛ финала работала теория о том, что у Англии все под контролем.

Целый тайм отбивались от атак сборной Сербии? Да просто экономили силы и специально отдали мяч. Пропустили от Дании? Бывает, но не проиграли же. 0:0 со Словенией? Да, напрягает, но из группы-то вышли — какие вопросы?

Они появились, когда абсолютно все, за что критиковали Саутгейта, вскрылось уже в первом тайме против Словакии. К перерыву футболисты «Трех львов» пробежали на 4,5 километра меньше и ни разу не пробили в створ (в плей-офф крупных турниров такого не случалось с 1986 года). Но самое страшное — команда Франческо Кальцоны абсолютно контролировала ситуацию на поле.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 30.06.2024, 22:00 Испания 4 Грузия 1

Гол из офсайда, удар Кейна головой и выстрел Райса в штангу — вот все попытки Англии спастись до того, как это в одиночку сделал Беллингем. Несмотря на то что во втором тайме словаки прилично подсели, никакой паники не возникало. Потому что соперник элементарно не понимал, что нужно делать: в защите британцы уже не отсиживались, но как атаковать и вскрывать низкий блок, не понимали.

Показательно, что даже после быстрого гола в овертайме никто не побежал добивать Словакию. Саутгейт опять закрыл команду на своей половине и заставил терпеть. По результату к нему снова не должно быть вопросов: он первый, кто вывел Англию в четвертьфинал на четырех крупных турнирах подряд. Но есть другая проблема: везение когда-нибудь закончится, а впереди — крайне неудобная Швейцария, с которой фарта понадобится в разы больше.

Мурат Якин образцово разобрал Италию в плей-офф и лишь в добавленное время упустил победу над Германией в группе. Но главное — его команда более системная, стабильная и управляемая. Где каждый игрок четко знает свою роль и понимает, как добиться результата. Можно ли сказать то же самое про Англию? Конечно, нет. Если столько проблем возникло со Словакией, Словенией и Данией, то в четвертьфинале нужно готовиться выживать — Швейцария это обеспечит. Еще до старта Евро кто-то вряд ли мог представить, что Якин и Ко в противостоянии с Англией как минимум не будут андердогом. Как максимум — выйдут в статусе теневого фаворита, чья победа лично меня вообще не удивит.

Зато все заранее предвкушали главную битву в четвертьфинале. И кажется, Испания за эти две недели лишь увеличила перевес над Германией в раскладах. Жаль, что лучшие команды Евро встречаются так рано. С другой стороны, получить матч уровня финала уже сейчас — особенно ценно.

Пока не очень понятно, как в теории остановить «Красную фурию», но и с соперниками такого уровня она еще не сталкивалась. Ни Хорватия, ни Италия, ни тем более Албания с Грузией, которая выжала из себя максимум, но все равно устроилась на разгром, серьезных проблем испанцам не доставили. Ждем ходов Юлиана Нагельсманна, магии Вирца, Гюндогана и Мусиалы, а также нового шоу в исполнении команды де ла Фуэнте.

И просто предвкушаем настоящий футбол. В который со следующей стадии придется заиграть даже Англии.