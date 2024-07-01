С победителем Евро уже все ясно? На фоне Испании почти все остальные смотрятся жалко

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Матч Испании и Грузии на Евро-2024 получился, мягко говоря, однокалиточным. Мастодонт европейского футбола не дал ни единого шанса дерзкому дебютанту. Лишь однажды Испания дала слабину в обороне, да и то забила сама себе. Больше таких оплошностей команда Луиса де ла Фуэнте не допускала.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 30.06.2024, 22:00 Испания 4 Грузия 1

Грузия на себе прочувствовала всю мощь атакующего испанского футбола. Только в первом тайме Ламин Ямаль и компания ударили в створ 17 раз! Для понимания: такое в истории Евро было лишь однажды — в 2008 году, когда сборная России задавила шведов. Это вам не Гарет Саутгейт со своим антифутболом, в котором удар по воротам считается чем-то уникальным.

Испания показала, что готова вернуться на уровень, который был на стыке нулевых и десятых годов. Тогда в мире доминировала «фурия роха», доминирующая на всех фронтах. Помните же две победы на Евро и великий финал ЧМ-2010 с легендарным голом Андреса Иньесты?

Потом у Испании не получалось. За три чемпионата мира она ни разу не продвинулась дальше ⅛ финала. На Евро было чуть получше — можно вспомнить полуфинал в 2020-м (вернее, 2021-м) году. Но это, конечно же, всё не то.

И сейчас, видя игру испанской торсиды, возникает ощущение, что великая «фурия» возвращается. Да, с другими исполнителями и вожаком. Теперь команда с Пиренейского полуострова держится на вундеркинде Ламине Ямале, темнокожем баске Нико Уильямсе и новоявленной легенде «Барселоны» Педро Лопесе. Но излучаемая ими мощь сравнима с той, что показывали Хави, Иньеста и Фернандо Торрес в лучшие годы.

Такая Испания готова задавить любого. Англия? На раз-два. Германия? Будет посложнее, но вполне реально. Франция? Пока не впечатляет, как и Нидерланды, и Португалия. А больше и некому.

По сути, для Луиса де ла Фуэнте четвертьфинальный матч с Германией может стать скрытым финалом. Если Испания победит, то фактически может считать себя чемпионом. Дальше будет проще.