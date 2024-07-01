«Абсолютный ужас». Мбаппе пожаловался на игру в маске перед матчем с Бельгией в плей-офф Евро

Ранее футболист сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа турнира со сборной Австрии (1:0). Француз пропустил матч второго тура с Нидерландами (0:0), но вышел в стартовом составе в матче 3-го тура с Польшей (1:1) в защитной маске.

«Играть в маске — абсолютный ужас. Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а еще скапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал. Такое ощущение, что она сделана в 3D.



Спасибо маскам. Но как только можно будет ее снять, я сделаю это», — приводит слова Мбаппе RMC.