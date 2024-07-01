В Грузии назвали выступление сборной по футболу на Евро-2024 чудом

«Хочу еще раз поблагодарить ребят, мы с ними увиделись и поблагодарили лично. За все это время они подарили нам сказку, огромную радость и чувство гордости… Это была тяжелая игра, но ребята выложились на полную, и мы можем только поблагодарить их. Это прежде всего история. Наша команда впервые за более чем 30 лет поехала на чемпионат Европы и на первом же чемпионате вошла в число 16 лучших команд Европы, выйдя из группы. Это уже история и это означает, что грузинский футбол сделал очень большой шаг вперед», — заявил в свою очередь премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит пресс-служба правительства.