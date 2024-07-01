В Грузии назвали выступление сборной по футболу на Евро-2024 чудом
В Тбилиси устроили фейерверк после выступления сборной по футболу на Евро-2024.
В Тбилиси устроили фейерверк после выступления сборной по футболу на Евро-2024.
ТБИЛИСИ, 1 июл — РИА Новости. Правительство Грузии устроило грандиозный фейерверк в Тбилиси на горе Мтацминда в связи с выступлением сборной по футболу на Евро-2024, назвав событие «чудом», сообщает пресс-служба кабмина.
Сборная Грузии впервые в своей истории играла в плей-офф чемпионата Европы. Она завершила свое выступление на Евро-2024 в Германии в воскресенье, проиграв в матче ⅛ финала команде Испании со счетом 1:4.
«Спасибо за грузинское чудо! Успешное выступление сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы было отмечено фейерверком. Масштабный фейерверк на горе Мтацминда был организован администрацией правительства Грузии и был посвящен историческим результатам, достигнутым грузинской сборной по футболу на чемпионате Европы», — отмечено в заявлении пресс-службы правительства.
«Хочу еще раз поблагодарить ребят, мы с ними увиделись и поблагодарили лично. За все это время они подарили нам сказку, огромную радость и чувство гордости… Это была тяжелая игра, но ребята выложились на полную, и мы можем только поблагодарить их. Это прежде всего история. Наша команда впервые за более чем 30 лет поехала на чемпионат Европы и на первом же чемпионате вошла в число 16 лучших команд Европы, выйдя из группы. Это уже история и это означает, что грузинский футбол сделал очень большой шаг вперед», — заявил в свою очередь премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит пресс-служба правительства.
По словам премьера, «грузинские футболисты приняли достойное участие в чемпионате».