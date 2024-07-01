У Тедеско перед Францией — одни проблемы. Против него даже отец звезды сборной Бельгии

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Сборной Бельгии предстоит важнейший матч. В ⅛ финала Евро-2024 команда Доменико Тедеско встретится с Францией. Бельгийцы — аутсайдеры пары. На групповом этапе команда показала слабую игру и получила заслуженную порцию критики. Бельгию сопровождает шлейф проблем. Разбираемся, что же происходит с Тедеско и его командой.

Бельгия провела слабый групповой этап. А Лукаку опять разочаровал

Бельгийцы получили на групповом этапе Словакию, Румынию и Украину. Перед Евро никто не сомневался, что Бельгия выйдет с первого места. На деле вышло, что команда финишировала второй. А в решающем матче с Украиной находилась в одном пропущенном мяче от провала. Команда Сергея Реброва давила на бельгийцев. Если бы украинцы были чуть удачливее, мы могли бы остаться без Бельгии в ⅛ финала. Нет сомнений, что Франция воспользуется слабостью обороны бельгийцев. Ваут Фас, Артур Теате, Зено Дебаст и 37-летний Ян Вертонген — не самая солидная защитная линия на Евро.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 1.07.2024, 19:00 Франция - Бельгия -

Проблем Тедеско добавляет форма Ромелу Лукаку. Да, форварду не везёт: из-за VAR он недополучил три забитых мяча. Но чьи это проблемы? Конечно, Бельгии и самого футболиста. А в 3-м туре Ромелу растворился на поле в игре с Украиной. Он выглядел вялым, почти не угрожал воротам Анатолия Трубина. По какой-то неведомой причине Тедеско не снимал Лукаку с игры. Ощущение, что Доменико — единственный человек, который так сильно верит в Ромелу. Если и в ⅛ финала Лукаку появится в старте с Францией, к Тедеско появятся вопросы. Слепо верить в любимчика — плохая затея.

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Отец Троссарда критикует Тедеско

История с невызовом Тибо Куртуа в сборную Бельгии — одно из самых громких событий накануне Евро. Из-за конфликта между тренером и вратарём бельгийцы лишились элитного голкипера. Но недовольство Тедеско выражают и родственники футболистов нынешнего состава. Пьер Троссард, отец вингера сборной Бельгии и «Арсенала» Леандро Троссарда. отметил, что Тедеско — плохой вариант для национальной команды.

«Леандро подвергается критике, но его переводят с одной позиции на другую, в таких условиях трудно придерживаться основных принципов в своей игре. Я не думаю, что Тедеско может быть хорошим тренером для сборной Бельгии, даже если у него нет упрямства Роберто Мартинеса», — цитирует Троссарда-старшего RMC Sport.

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Интервью вышло после матча 1-го тура со Словакией (0:1). На следующую игру с Румынией (2:0) Троссард-младший остался в запасе, но вышел на замену на 56-й минуте. А с Украиной появился в стартовом составе. Вероятно, конфликта между игроком и специалистом нет. Однако вряд ли негативные слова близкого родственника Троссарда заставят Тедеско полюбить футболиста.

Болельщики освистали сборную Бельгии

Во время матча 3-го тура с Украиной болельщики сборной Бельгии освистывали собственную команду. Печально, когда свои же игроки вызывают такие эмоции. Что об этом думает Тедеско?

«Конечно, мы немного удивлены. Мы потерпели поражение в первом матче, затем потрясающе сыграли с Румынией, а болельщики были по-настоящему счастливы. С Украиной вышла действительно тяжёлая игра, но посыл был ясен — мы хотим играть на победу. Игроки старались изо всех сил. Мы могли бы забить больше в самом начале, но, если болельщики свистят, нам приходится с этим мириться». Доменико Тедеско главный тренер сборной Бельгии

Тедеско психанул на оператора после матча с Украиной

Бельгия после тяжёлого матча с Украиной собралась в круг прямо на поле. Сначала свою речь сказал капитан Кевин Де Брёйне. Она попала в объективы телевизионщиков, никаких проблем. А затем высказаться решил Тедеско. Что он сделал первым делом? Жестами попросил операторов отойти. Возможно, Доменико собирался сказать игрокам что-то важное. Но вряд ли это стоит делать прямо на поле. Да и камеры во время речи Де Брёйне никого не смущали. Странное поведение от Тедеско.

Доменико раскритиковал организацию Евро-2024

Ещё один неоднозначный эпизод с тренером после матча с Украиной — послематчевая пресс-конференция. На ней он заявил, что на игру сборной Бельгии повлияла организация матча.

«Мы прибыли на стадион при обстоятельствах, которых я никогда раньше не видел. Ехать из отеля в сопровождении полиции пришлось час. Дорога была совершенно свободна, но скорость замедлили до 20−25 км/ч. Все светофоры были красными. У меня было две минуты в раздевалке, чтобы поговорить с игроками, а затем пришлось урезáть разминку. Это просто невероятно. Здесь происходит что угодно. Можно перенести игру на час, но задержать на 15 минут — нельзя. Также в глаза игрокам светили лазерами. Но мы всё равно прошли в плей-офф, поэтому я горжусь футболистами». Доменико Тедеско главный тренер сборной Бельгии

Получается, что на матч с Францией бельгийцам стоит выехать за три часа. Тогда полиция и скорость не повлияют на настрой команды Тедеско.

У Тедеско нет «золотого» поколения

Состав сборной Бельгии далёк от образца 2018 года. Тогда у команды были крутейший Эден Азар, находящийся в самом расцвете Кевин Де Брёйне, а ещё Аксель Витсель, Ромелу Лукаку, Янник Феррейра Карраско, в воротах блистал Тибо Куртуа, а в обороне — ещё не старые Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд плюс капитан Венсан Компани. Сказка, а не состав. Тогда Бельгия уступила в полуфинале ЧМ-2018 Франции (0:1), действуя ничуть не хуже.

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Сейчас же между составами бельгийцев и французов — пропасть. И это большая проблема для Тедеско. Придётся нивелировать разницу в уровне хитрыми тактическими ходами. «Мы находимся здесь как одна из лучших команд. Это тот матч, который мы с нетерпением ждём. Всё возможно. Мы можем бросить вызов всем. Мы готовы», — отметил Доменико на предматчевой пресс-конференции.

Победа Бельгии над Францией перечеркнёт всю критику и откинет на второй план проблемы тренера. Справятся?