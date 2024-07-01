Испания нанесла в створ ворот Грузии столько же ударов, сколько Англия за весь Евро

Испанцы нанесли 24 удара по воротам Гиорги Мамардашвили, 13 из которых в створ ворот. Таким образом, команда Луиса де ла Фуэнте нанесла столько же ударов в створ ворот, сколько сборная Англии за все свои четыре матча на турнире.

Всего Мамардашвили совершил 30 сейвов на Евро и вышел на второе место в истории чемпионатов Европы по количеству отраженных ударов за турнир, уступая только российскому голкиперу Игорю Акинфееву, который является рекордсменом по данному показателю.