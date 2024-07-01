Жена футболиста наказала мужа за вылет с Евро, заставив мыть пол

На Евро-2024 сборная Украины крупно уступила Румынии (0:3), одолела Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0). В итоге подопечные Сергея Реброва заняли последнее место в группе E и покинули турнир.

В минувшем сезоне Виктор Цыганков провел 34 матча за «Жирону», в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

Каталонская команда заняла рекордно высокое для себя третье место в чемпионате Испании и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.