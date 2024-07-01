Кейн назвал гол Беллингема лучшим в истории сборной Англии

31 фотография 31 фотография 31 фотография

Нападающий сборной Англии Харри Кейн восхитился голевым ударом Джуда Беллингема через себя.

«Это один из лучших голов в истории нашей страны. Что это за игрок! Это говорит о том, что он способен в решающие моменты выходить на первый план», — приводит слова Харри Кейна Yahoo Sports.

Джуд Беллингем, которому накануне игры со Словакией исполнился 21 год, с прошлого сезона выступает за мадридский «Реал». В составе команды Карло Анчелотти англичанин стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2023/24 Беллингем провел за «Реал» 42 матча, в которых забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в 180 миллионов евро.