Роналду кричал от ярости: Словения весной победила Португалию

Сборная Португалии начнет плей-офф Евро матчем против Словении.

Если считаете, что в этой паре все однозначно — зря. Весной словенцы устраивали сенсацию под крики Криштиану Роналду в адрес арбитров.

Португалия не проигрывала полтора года — до Словении. Считали полезной пощечиной

В марте португальцев пригласили на товарищеский матч со Словенией в Любяне, они проиграли 0:2 — по голу у Адама Гнезда-Черина и Тими Элшника. Их двоих взяли и на Евро, явно вспоминают опыт.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 1.07.2024, 22:00 Португалия - Словения -

Тогда Португалия вышла полуосновой: с Криштиану Роналду, Жоау Канселу и Жоау Феликсом. А вот Бруну Фернандеш и Бернарду Силва не приехали — готовились к решающему отрезку клубного сезона.

Словения играла сильнейшим составом и сотворила сенсацию. Во-первых, в принципе редко обыгрывают грандов. Во-вторых, это поражение стало первым для португальцев после четвертьфинала ЧМ-2022 с Марокко и приглашения тренера Роберто Мартинеса. В квалификации прошлись по всем соперникам: выиграли 10 из 10 игр, девять из них — всухую.

Мартинес называл поражение полезной пощечиной: «Мы экспериментировали и не поставили целью выигрыш. После пропущенного гола было сложно отреагировать. После этих 90 минут мы еще лучше подготовлены к Евро. Это помогает, дает информацию. Нам надо иметь разные варианты. Эти сборы прошли позитивно. Мы не любим проигрывать, но целью игры было получить информацию. И мы ее получили».

Следующее поражение Португалии — 0:2 от Грузии. Но и с сильными сборными на этом отрезке почти не играли.

Источник: Кадр из трансляции

Роналду показывал судье два пальца. И много кричал

Да, Криштиану стал главным героем. Он отыграл 90 минут, а после свистка по пути в подтрибунку что-то кричал резервному судье, был очень недоволен, показывал ему два пальца: так Роналду дал понять, что в пользу его команды не назначили два чистых пенальти. По мнению Криша, конечно.

С судейством на Евро у Криштиану тоже не очень-то ладится: например, в матче с Грузией бесился на швейцарского арбитра Сандро Шерера, тот дал португальцу желтую.

«Мы гордимся». Похоже, тот матч вдохновил Словению

После той игры тренер Матьяж Кек, конечно, радовался: «Ребята справились. Обыграть такого сильного соперника — отличная подготовка к Евро, очень важного для страны».

После выхода в плей-офф Кек развивал мысль. «Я же говорил вам — мы готовы к Евро. Некоторые относились к нам скептически. Ответили на вопросы на поле. Больше не осталось сомнений в том, что Словения заслужила место на Евро. Это хорошая основа для будущего словенского футбола. Я очень горжусь».

После Португалии словенцы провели еще пять матчей: два товарищеских и три на Евро. Ни разу не проиграли. А впереди снова португальцы — испытание в новых условиях.