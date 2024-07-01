Роналду кричал от ярости: Словения весной победила Португалию

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаНе начался
19:00ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
22:00ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Хорватия
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Албания
31
Группа C
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Англия
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Дания
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3
Словения
33
4
Сербия
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Словакия
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4
Украина
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1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
13:44 (мск), источник: Sports

Роналду кричал от ярости: Словения весной победила Португалию

Полезная пощечина.

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Источник: AP 2023

Сборная Португалии начнет плей-офф Евро матчем против Словении.

Если считаете, что в этой паре все однозначно — зря. Весной словенцы устраивали сенсацию под крики Криштиану Роналду в адрес арбитров.

Португалия не проигрывала полтора года — до Словении. Считали полезной пощечиной

В марте португальцев пригласили на товарищеский матч со Словенией в Любяне, они проиграли 0:2 — по голу у Адама Гнезда-Черина и Тими Элшника. Их двоих взяли и на Евро, явно вспоминают опыт.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 1.07.2024, 22:00

Португалия-Словения-

Тогда Португалия вышла полуосновой: с Криштиану Роналду, Жоау Канселу и Жоау Феликсом. А вот Бруну Фернандеш и Бернарду Силва не приехали — готовились к решающему отрезку клубного сезона.

Словения играла сильнейшим составом и сотворила сенсацию. Во-первых, в принципе редко обыгрывают грандов. Во-вторых, это поражение стало первым для португальцев после четвертьфинала ЧМ-2022 с Марокко и приглашения тренера Роберто Мартинеса. В квалификации прошлись по всем соперникам: выиграли 10 из 10 игр, девять из них — всухую.

Мартинес называл поражение полезной пощечиной: «Мы экспериментировали и не поставили целью выигрыш. После пропущенного гола было сложно отреагировать. После этих 90 минут мы еще лучше подготовлены к Евро. Это помогает, дает информацию. Нам надо иметь разные варианты. Эти сборы прошли позитивно. Мы не любим проигрывать, но целью игры было получить информацию. И мы ее получили».

Следующее поражение Португалии — 0:2 от Грузии. Но и с сильными сборными на этом отрезке почти не играли.

Источник: Кадр из трансляции

Роналду показывал судье два пальца. И много кричал

Да, Криштиану стал главным героем. Он отыграл 90 минут, а после свистка по пути в подтрибунку что-то кричал резервному судье, был очень недоволен, показывал ему два пальца: так Роналду дал понять, что в пользу его команды не назначили два чистых пенальти. По мнению Криша, конечно.

С судейством на Евро у Криштиану тоже не очень-то ладится: например, в матче с Грузией бесился на швейцарского арбитра Сандро Шерера, тот дал португальцу желтую.

Источник: AFP 2023

«Мы гордимся». Похоже, тот матч вдохновил Словению

После той игры тренер Матьяж Кек, конечно, радовался: «Ребята справились. Обыграть такого сильного соперника — отличная подготовка к Евро, очень важного для страны».

После выхода в плей-офф Кек развивал мысль. «Я же говорил вам — мы готовы к Евро. Некоторые относились к нам скептически. Ответили на вопросы на поле. Больше не осталось сомнений в том, что Словения заслужила место на Евро. Это хорошая основа для будущего словенского футбола. Я очень горжусь».

После Португалии словенцы провели еще пять матчей: два товарищеских и три на Евро. Ни разу не проиграли. А впереди снова португальцы — испытание в новых условиях.

Автор: Тимур Боков

Словения
2:0
Первый тайм: 0:0
Португалия
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