Политика опять портит Евро! Макрон подставил сборную Франции: теперь Мбаппе думает не о футболе

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаНе начался
19:00ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
22:00ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
14:58 (мск), источник: Sport24

Политика опять портит Евро! Макрон подставил сборную Франции: теперь Мбаппе думает не о футболе

Футболисты против Марин Ле Пен.

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Источник: Reuters

Сегодня сборная Франции сыграет в рамках ⅛ финала Евро-2024 против сборной Бельгии. От подготовки к важнейшему матчу команду Дидье Дешама уже несколько раз отвлекала политика — прямо сейчас во Франции проходят внеочередные парламентские выборы, которые буквально раскололи страну пополам.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 1.07.2024, 19:00

Франция-Бельгия-

Для начала восстановим хронологию событий. В начале июня прошли выборы в Европарламент, где ультраправая партия «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, «с разгромным счетом» победила партию «Возрождение» действующего президента Франции Эммануэля Макрона: 31% против 14%.

На этом фоне Макрон решил пойти ва-банк: распустил Национальную ассамблею и объявил досрочные парламентские выборы. Действующий президент серьезно рискует: по итогам выборов (второй тур состоится 7 июля) партия Макрона может как вернуть свое влияние, так и еще больше уйти в тень ультраправых.

Источник: AP 2023

Возможная победа Ле Пен, которая в том числе выступает за массовую депортацию мигрантов, вызвала шум в лагере футбольной сборной Франции — здесь традиционно играют множество выходцев из ее бывших колоний в Африке. Раздались голоса: в частности, высказались Маркус Тюрам, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе.

«Я думаю, что ситуация печальная, очень серьезная. Я узнал об этом после матча с Канадой, и все в раздевалке были немного шокированы. Мы должны сказать всем: “Идите голосовать, боритесь каждый день, чтобы “Национальное объединение” не прошло”. Обсуждаем ли мы это в команде? Надеюсь, все разделяют мое мнение. Недостаточно сказать, что нужно пойти и проголосовать, нужно объяснить, как мы оказались в такой ситуации», — заявил 26-летний Тюрам, сын легенды сборной Франции Лилиана Тюрама, чемпиона мира-1998.

Дембеле не стал открыто призывать сограждан голосовать против Ле Пен, но попросил «мобилизоваться и отдать голос на выборах» — с очевидным намеком, против кого. Но самым громким, конечно, оказался голос главной звезды французов — новичка «Реала» Килиана Мбаппе.

Источник: Frederic Scheidemann - UEFA/UEFA via Getty Images

«Я разделяю те же ценности, что и Тюрам, я с ним. Не считаю, что он зашел слишком далеко. Он высказал свое мнение, и я с ним согласен. Я думаю, что это решающий момент в истории нашей страны, беспрецедентная ситуация. Евро очень важен в нашей карьере, но мы в первую очередь граждане, и я не думаю, что мы можем быть оторваны от окружающего мира.

Сегодня мы все видим, что экстремисты очень близки к победе, и у нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Вот почему я призываю всех молодых людей выйти и проголосовать. Франция должна отождествлять себя с ценностями разнообразия и терпимости. Это неоспоримо. Я очень надеюсь, что мы примем правильное решение», — заявил Килиан.

Напомните: против чего выступает Ле Пен?

Марин Ле Пен — политический деятель, хорошо известная в России, дочь известного политика-националиста Жана-Мари Ле Пена. На фоне усиления противоречий между христианами и мусульманами Ле Пен усилила свои позиции, призывая к массовым депортациям, закрытию «радикальных мечетей», запрету салафизма и в целом — к борьбе против «исламского мракобесия».

Источник: Reuters

«Назовите мне одну причину, только одну, чтобы держать на нашей территории иностранцев, сотрудничающих с тоталитарной идеологией, желающей смерти французов? Лица с двойным гражданством, связанные с исламистской идеологией, должны быть лишены гражданства и изгнаны. Французы, принявшие идеологию врага, должны предстать перед судом и быть наказаны», — заявила Ле Пен во время одного из недавних выступлений.

А какой план у Макрона?

Действующий президент попал в тяжелую ситуацию. Даже если Макрон хочет, как раньше, и дальше управлять политикой в стране без вмешательства партии Ле Пен — из нынешнего положения вернуться к статусу-кво уже не получится. В первом туре парламентских выборов, которые состоялись 30 июня, партия «Национальное объединение» победила с результатом 33,4% (39 депутатов прошли в парламент). Коалиция сторонников Макрона заняла лишь третье место (20,76%, два депутата).

Второй тур назначен на 7 июля, по его итогам будет распределено еще 501 место в парламент. По прогнозам, партия Ле Пен может получить от 230 до 280 мест от общего числа — 577. Это значит, что до абсолютного большинства в 289 мест «Национальному объединению» не хватит всего несколько мандатов. Но даже в таком случае внутренняя и внешняя политика Франции могут сильно измениться — прокладывать исключительно собственную линию в условиях сложившейся многополярности коалиции Макрона будет все сложнее.

Напомним, что нынешний (последний) президентский срок Макрона истекает в 2027 году.

Автор: Николай Соников

Франция
1:1
Первый тайм: 0:0
Польша
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2
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Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
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Дания
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