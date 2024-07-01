Политика опять портит Евро! Макрон подставил сборную Франции: теперь Мбаппе думает не о футболе

Сегодня сборная Франции сыграет в рамках ⅛ финала Евро-2024 против сборной Бельгии. От подготовки к важнейшему матчу команду Дидье Дешама уже несколько раз отвлекала политика — прямо сейчас во Франции проходят внеочередные парламентские выборы, которые буквально раскололи страну пополам.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 1.07.2024, 19:00 Франция - Бельгия -

Для начала восстановим хронологию событий. В начале июня прошли выборы в Европарламент, где ультраправая партия «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, «с разгромным счетом» победила партию «Возрождение» действующего президента Франции Эммануэля Макрона: 31% против 14%.

На этом фоне Макрон решил пойти ва-банк: распустил Национальную ассамблею и объявил досрочные парламентские выборы. Действующий президент серьезно рискует: по итогам выборов (второй тур состоится 7 июля) партия Макрона может как вернуть свое влияние, так и еще больше уйти в тень ультраправых.

Возможная победа Ле Пен, которая в том числе выступает за массовую депортацию мигрантов, вызвала шум в лагере футбольной сборной Франции — здесь традиционно играют множество выходцев из ее бывших колоний в Африке. Раздались голоса: в частности, высказались Маркус Тюрам, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе.

«Я думаю, что ситуация печальная, очень серьезная. Я узнал об этом после матча с Канадой, и все в раздевалке были немного шокированы. Мы должны сказать всем: “Идите голосовать, боритесь каждый день, чтобы “Национальное объединение” не прошло”. Обсуждаем ли мы это в команде? Надеюсь, все разделяют мое мнение. Недостаточно сказать, что нужно пойти и проголосовать, нужно объяснить, как мы оказались в такой ситуации», — заявил 26-летний Тюрам, сын легенды сборной Франции Лилиана Тюрама, чемпиона мира-1998.

Дембеле не стал открыто призывать сограждан голосовать против Ле Пен, но попросил «мобилизоваться и отдать голос на выборах» — с очевидным намеком, против кого. Но самым громким, конечно, оказался голос главной звезды французов — новичка «Реала» Килиана Мбаппе.

Источник: Frederic Scheidemann - UEFA/UEFA via Getty Images

«Я разделяю те же ценности, что и Тюрам, я с ним. Не считаю, что он зашел слишком далеко. Он высказал свое мнение, и я с ним согласен. Я думаю, что это решающий момент в истории нашей страны, беспрецедентная ситуация. Евро очень важен в нашей карьере, но мы в первую очередь граждане, и я не думаю, что мы можем быть оторваны от окружающего мира.



Сегодня мы все видим, что экстремисты очень близки к победе, и у нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Вот почему я призываю всех молодых людей выйти и проголосовать. Франция должна отождествлять себя с ценностями разнообразия и терпимости. Это неоспоримо. Я очень надеюсь, что мы примем правильное решение», — заявил Килиан.

Напомните: против чего выступает Ле Пен?

Марин Ле Пен — политический деятель, хорошо известная в России, дочь известного политика-националиста Жана-Мари Ле Пена. На фоне усиления противоречий между христианами и мусульманами Ле Пен усилила свои позиции, призывая к массовым депортациям, закрытию «радикальных мечетей», запрету салафизма и в целом — к борьбе против «исламского мракобесия».

«Назовите мне одну причину, только одну, чтобы держать на нашей территории иностранцев, сотрудничающих с тоталитарной идеологией, желающей смерти французов? Лица с двойным гражданством, связанные с исламистской идеологией, должны быть лишены гражданства и изгнаны. Французы, принявшие идеологию врага, должны предстать перед судом и быть наказаны», — заявила Ле Пен во время одного из недавних выступлений.

А какой план у Макрона?

Действующий президент попал в тяжелую ситуацию. Даже если Макрон хочет, как раньше, и дальше управлять политикой в стране без вмешательства партии Ле Пен — из нынешнего положения вернуться к статусу-кво уже не получится. В первом туре парламентских выборов, которые состоялись 30 июня, партия «Национальное объединение» победила с результатом 33,4% (39 депутатов прошли в парламент). Коалиция сторонников Макрона заняла лишь третье место (20,76%, два депутата).

Второй тур назначен на 7 июля, по его итогам будет распределено еще 501 место в парламент. По прогнозам, партия Ле Пен может получить от 230 до 280 мест от общего числа — 577. Это значит, что до абсолютного большинства в 289 мест «Национальному объединению» не хватит всего несколько мандатов. Но даже в таком случае внутренняя и внешняя политика Франции могут сильно измениться — прокладывать исключительно собственную линию в условиях сложившейся многополярности коалиции Макрона будет все сложнее.

Напомним, что нынешний (последний) президентский срок Макрона истекает в 2027 году.