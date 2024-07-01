Депай — об атмосфере в сборной Нидерландов: Если нет трения, нет и полировки
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай рассказал о настроении команды накануне матча ⅛ финала чемпионата Европы с Румынией.
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай рассказал о настроении команды накануне матча ⅛ финала чемпионата Европы с Румынией.
«Атмосфера хорошая. Но все никогда не бывает идеальным. Небольшие трения — это нормально. Мы вместе уже месяц и сосредоточены на достижении результатов. Если результат не тот, которого вы хотите, логично, что вы раздражены. Как я уже говорил, если нет трения, то нет и полировки», — сказал Депай на пресс-конференции.
Сборная Нидерландов заняла третье место в группе D, но оказалась в числе четырех лучших подобных команд и вышла в плей-офф. Команда Роналда Кумана уступила Австрии, сыграла вничью с Франицей и обыграла сборную Польши. Румыны одержали победу в квартете E, опередив Бельгию, Словакию и Украину.
Матч между сборными Нидерландов и Румынии состоится 2 июля в Мюнхене на «Альянц Арене». Начало матча в 19 часов по московскому времени.