Депай — об атмосфере в сборной Нидерландов: Если нет трения, нет и полировки

«Атмосфера хорошая. Но все никогда не бывает идеальным. Небольшие трения — это нормально. Мы вместе уже месяц и сосредоточены на достижении результатов. Если результат не тот, которого вы хотите, логично, что вы раздражены. Как я уже говорил, если нет трения, то нет и полировки», — сказал Депай на пресс-конференции.