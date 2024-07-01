Куман: Я ожидаю крайне агрессивной игры от Румынии
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча с Румынией в ⅛ финала Евро-2024.
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча с Румынией в ⅛ финала Евро-2024.
"Мы гордая нация. Нам нравится побеждать и играть в хороший футбол. Мы знаем, что это не всегда получается, но мы очень серьезно относимся к Румынии. Мы знаем, чего можно от них ожидать, и что нам нужно улучшить в сравнении с прошлым матчем.
Мы сосредоточились на том, чтобы сделать команду более стабильной, не оставлять свободных пространств и лучше прессинговать. В матче с Австрией мы играли неряшливо. Это придало им уверенности, а с нами случилось обратное.
Я ожидаю крайне агрессивной игры от Румынии. Они физически сильны в обороне и опасны при стандартах", — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.
Матч Румыния — Нидерланды состоится 2 июля в Мюнхене и начнется в 19:00 мск.