Куман: «Я ожидаю крайне агрессивной игры от Румынии» | Источник: Getty Images

"Мы гордая нация. Нам нравится побеждать и играть в хороший футбол. Мы знаем, что это не всегда получается, но мы очень серьезно относимся к Румынии. Мы знаем, чего можно от них ожидать, и что нам нужно улучшить в сравнении с прошлым матчем.

Мы сосредоточились на том, чтобы сделать команду более стабильной, не оставлять свободных пространств и лучше прессинговать. В матче с Австрией мы играли неряшливо. Это придало им уверенности, а с нами случилось обратное.

Я ожидаю крайне агрессивной игры от Румынии. Они физически сильны в обороне и опасны при стандартах", — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.