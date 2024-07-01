«Я говорил, что мы дойдем до финала». Рангник оценил перспективы сборной Австрии на Евро

«В начале турнира я говорил, что мы дойдем до финала или даже станем чемпионами. Я не думаю, что это очень вероятно, но также и не думаю, что это совершенно невозможно. Всё ещё верю в такой расклад. Вчера я смотрел матч с Испанией. Помимо отличных качеств, они тоже играют тактически на очень высоком уровне, с очень высоким прессингом, на выдающемся уровне играют в переходных фазах. Мы видим, что всё это реалистично. Есть только один способ продвинуться дальше, и это сосредоточиться на следующем матче, и тогда мы посмотрим, как далеко нас заведет этот путь», — приводит слова Рангника интернет-издание Sport.es.