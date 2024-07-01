«Я говорил, что мы дойдем до финала». Рангник оценил перспективы сборной Австрии на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
19:00Франция1Бельгия0
1/8 финалаНе начался
22:00ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07W41Франция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я говорил, что мы дойдем до финала». Рангник оценил перспективы сборной Австрии на Евро

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о перспективах национальной команды на чемпионате Европы в Германии.

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«Я говорил, что мы дойдем до финала». Рангник оценил перспективы сборной Австрии на Евро | Источник: Getty Images

«В начале турнира я говорил, что мы дойдем до финала или даже станем чемпионами. Я не думаю, что это очень вероятно, но также и не думаю, что это совершенно невозможно. Всё ещё верю в такой расклад. Вчера я смотрел матч с Испанией. Помимо отличных качеств, они тоже играют тактически на очень высоком уровне, с очень высоким прессингом, на выдающемся уровне играют в переходных фазах. Мы видим, что всё это реалистично. Есть только один способ продвинуться дальше, и это сосредоточиться на следующем матче, и тогда мы посмотрим, как далеко нас заведет этот путь», — приводит слова Рангника интернет-издание Sport.es.

Сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника набрала шесть очков в трёх матчах чемпионата Европы — 2024, который в эти дни проходит в Германии. Австрия вышла в плей‑офф турнира с первого места в группе. Австрийцы обошли команды Франции (пять очков) и Нидерландов (четыре очка) и в ⅛ финала встретятся со сборной Турции. Матч состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
3
Дания
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